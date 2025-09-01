Energia, la Regione Sarda al Tar contro l'impianto di Mogorella

La decisione in opposizione al Ministero dell'Ambiente che ha autorizzato la realizzazione di un sito per l'accumulo elettrochimico da 72 MW nel comune dell'oristanese.

La Regione Sardegna ricorrerà al TAR contro l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) da 72 MW nel Comune di Mogorella (Oristano). Si tratta di un Impianto di batterie da accumulo. "La posizione della Regione era già stata espressa in sede di Conferenza di Servizi: l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente aveva infatti manifestato con chiarezza il proprio parere negativo, richiamando la vigenza delle disposizioni regionali a tutela del paesaggio e dei territori agricole contenute nella Legge regionale n. 20/2024", si legge in una nota.

"La Sardegna ha il dovere - dichiara l'assessora regionale della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi - di difendere i propri paesaggi e il diritto delle comunità locali a decidere come conciliare sviluppo e sostenibilità. Non ci opponiamo al principio della transizione energetica, ma chiediamo che essa avvenga nel rispetto delle regole, delle prerogative regionali e della salvaguardia ambientale. Per questo motivo la Regione agirà con fermezza in tutte le sedi necessarie." "La decisione del Governo di autorizzare l'impianto, nonostante le osservazioni e la contrarietà della Regione, costituisce un atto che lede le competenze dell'autonomia regionale e rischia di compromettere la coerenza delle politiche di tutela ambientale e paesaggistica che il Consiglio e la Giunta hanno tracciato", sottolinea l'assessora Laconi.

Foto | Damien McMahon su Flickr