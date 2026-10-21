Ryanair taglia i voli ad Alghero e Olbia: -50% in inverno. La compagnia accusa la Regione sull’addizionale municipale

La low cost ha presentato a Cagliari l’operativo per l’inverno 2026: meno voli nel nord dell’isola, più collegamenti da Cagliari. Il vettore chiede l’abolizione dell’addizionale per tutto l’anno e promette una nuova base. Ma il dibattito sui collegamenti aerei non può ridursi a una scelta obbligata

Ryanair riduce i voli in Sardegna. L’operativo per l’inverno 2026 prevede un taglio del 15% ad Alghero e del 50% a Olbia, con la perdita di una rotta. L’annuncio è arrivato stamattina a Cagliari da Jason McGuinness, Chief Commercial Officer della compagnia. I tagli scatteranno alla fine di ottobre.



Più voli a Cagliari

Il quadro è diverso nel capoluogo. A Cagliari Ryanair cresce, con una nuova rotta per Forlì e un aumento dei voli per Milano Malpensa e Venezia.



La richiesta alla Regione

Secondo McGuinness, la responsabilità dei tagli è della mancata abolizione dell’addizionale municipale per tutto l’anno. La Regione ha risposto solo in parte, sospendendola nei mesi di bassa stagione, da novembre a marzo. Per il vettore è troppo poco: la misura per gli inverni 2026 e 2027 è arrivata troppo tardi per incidere sull’operativo di quest’anno ed è lontana dall’abolizione annuale necessaria a ripristinare la competitività di Alghero e Olbia, penalizzate da una cronica stagionalità.

La compagnia offre in cambio una prospettiva di crescita: se la Sardegna seguisse l’esempio di Sicilia, Calabria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, Ryanair sarebbe pronta a garantire due milioni di passeggeri in più all’anno, quattro aerei aggiuntivi (400 milioni di dollari di investimento), una nuova base nel nord dell’isola e oltre 900 posti di lavoro in cinque anni. Il modello citato è Trapani-Marsala. McGuinness ha attaccato anche il sistema di oneri di servizio pubblico, cioè la continuità territoriale, definito “fallimentare” e finanziato dalla Regione con quasi 50 milioni di euro l’anno.

Il rischio, in questo dibattito, è lasciare ai sardi una scelta obbligata: da una parte compagnie in continuità territoriale che molti giudicano inadeguate, dall’altra una low cost che promette più voli, ma alle sue condizioni. Una vera alternativa non può essere questa.

Chi vola con Ryanair lo sa. La borsa gratuita è di 40x30x20 cm, da tenere sotto il sedile, e per portare in cabina anche un trolley occorre l’opzione Priorità, che costa da 6 a circa 36 euro a tratta se acquistata online. Al gate, un bagaglio fuori misura costa 70-75 euro (più IVA sui voli nazionali), e le dimensioni includono ruote e maniglie. È giusto ricordare che da settembre 2025 la compagnia ha allargato la borsa gratuita a 40x30x20 cm, ma resta il fatto che, per molti viaggiatori, è un sistema pensato per far pagare qualcosa in più a chi sgarra di pochi centimetri. Altre compagnie, come easyJet, concedono una borsa più generosa, di 45x36x20 cm.



Il punto più importante riguarda però la logica di fondo. Ryanair ragiona, legittimamente, in termini di mercato: apre una base dove le condizioni economiche convengono e riduce o chiude una rotta quando non convengono più, anche per un calo di traffico non drammatico. Lo dimostra il caso di Olbia, che in un inverno perde metà dei voli. Ma un’isola ha bisogno di collegamenti stabili tutto l’anno, non solo dove e quando il mercato è favorevole. È proprio per questo che esiste la continuità territoriale, con tutti i suoi difetti: il problema da risolvere è migliorarla e rendere competitivi gli scali, non scegliere tra un servizio pubblico che funziona male e una compagnia che può andarsene quando i conti non tornano.