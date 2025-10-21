Sbarcano sulla spiaggia rosa a Budelli, solo 300 euro di multa a due inglesi

La contravvenzione da parte della Guardia costiera, dopo la segnalazione di un diportista, l'arenile de La Maddalena è interdetto da anni per preservare il delicato ecosistema.

Due turisti britannici sono stati sanzionati dopo essere sbarcati con un tender sulla Spiaggia Rosa di Budelli, nell'Arcipelago di La Maddalena, area sottoposta a tutela integrale all'interno del Parco nazionale, dove vige il divieto assoluto di accesso senza autorizzazione. La segnalazione è arrivata questa mattina alla Sala operativa della Guardia Costiera di La Maddalena da parte di un diportista.

Una motovedetta è intervenuta immediatamente, individuando i due turisti provenienti da un'unità da diporto a noleggio. Per la violazione del divieto i due sono stati multati con una sanzione di 300 euro ciascuno. La Spiaggia Rosa di Cala di Roto, celebre in tutto il mondo per la caratteristica tonalità rosata della sabbia dovuta alla presenza di frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini, è un ambiente naturale di estrema fragilità. Da decenni l'accesso all'arenile è interdetto per preservare l'equilibrio dell'ecosistema, che può essere compromesso anche dal semplice calpestio.