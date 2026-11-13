Antibiotico-resistenza, a Sassari la campagna con i Boes e Merdules di Ottana: «La tradizione come ponte con la scienza»

Dal 18 al 24 novembre la Settimana mondiale di sensibilizzazione. L’Aou di Sassari lancia un messaggio che unisce prevenzione e cultura sarda, nell’ambito di Procare Sardinia.

Dal 18 al 24 novembre si celebra la Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza, un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di preservare l’efficacia dei farmaci e proteggere le possibilità di cura di oggi e di domani. In occasione dell’appuntamento, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari propone una campagna di comunicazione che unisce il rigore della scienza e la forza evocativa della tradizione sarda, attraverso i Boes e Merdules di Ottana.

«Il richiamo delle tradizioni, la scienza della prevenzione, la cura del domani»

È il messaggio dell’iniziativa, nata per promuovere l’uso appropriato degli antimicrobici e una responsabilità condivisa nella tutela della salute. La campagna si sviluppa nell’ambito di Procare Sardinia, di cui l’Aou di Sassari è capofila su mandato della Regione Sardegna, e rientra nel Programma predefinito PP10 “Misure per il contrasto all’antimicrobico-resistenza” del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, prorogato al 2026.

Che cos’è l’antimicrobico-resistenza

Si verifica quando i microrganismi sviluppano la capacità di resistere ai medicinali usati per contrastarli, rendendo le infezioni più difficili da trattare. Affrontarla richiede un impegno che coinvolga professionisti sanitari, veterinari, allevatori e cittadini.

«L’efficacia degli antimicrobici è un patrimonio da preservare attraverso scelte consapevoli e una responsabilità condivisa», spiega Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di presidio dell’Aou di Sassari e professore di Igiene generale e applicata all’Università di Sassari. «L’approccio One Health ci ricorda che la salute umana, animale e ambientale è strettamente connessa. Con questa campagna vogliamo rendere comprensibile tale legame, attraverso un linguaggio vicino alle persone: la tradizione diventa un ponte per avvicinare la conoscenza scientifica alla vita quotidiana e promuovere comportamenti corretti».

Perché i Boes e Merdules

La scelta nasce dalla possibilità di richiamare, attraverso il rito di Ottana, la relazione tra uomo, animale e natura. Nella narrazione della campagna, “Sa Socca”, la fune che unisce Su Merdule a Su Boe, diventa il simbolo dell’alleanza tra scienza, tradizione e comunità: un legame che invita ciascuno a contribuire alla protezione della salute collettiva.

Il direttivo dell’Associazione di promozione sociale Boes e Merdules di Ottana spiega di aver aderito perché la prevenzione e la tutela della salute sono valori fondamentali per tutta la comunità. «In quanto gruppo di maschere, custodi e promotori delle tradizioni del nostro territorio, sentiamo importante sostenere e diffondere una cultura della prevenzione, del rispetto e della cura delle persone, degli animali e dell’ambiente che ci circonda».

«Proteggere oggi l’efficacia dei farmaci»

«La Settimana mondiale ci offre l’opportunità di portare all’attenzione della comunità un tema che riguarda il futuro delle cure», dichiara Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari. «Come azienda sanitaria vogliamo farlo con messaggi chiari, riconoscibili e capaci di coinvolgere. L’incontro tra ricerca, cultura e tradizione sarda ci permette di avvicinare la prevenzione alle persone, ricordando che proteggere oggi l’efficacia dei farmaci significa difendere la salute delle generazioni future».