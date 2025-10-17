Trasporti, al via i lavori per i treni ad idrogeno in Sardegna

La prima centrale di questo tipo per alimentare il trasporto pubblico sarà costruita a Mandas, poi ne seguiranno altre due ad Alghero e Macomer.

La Sardegna procede spedita verso la decarbonizzazione del sistema regionale dei trasporti. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di avvio dei lavori per la costruzione della centrale di produzione di idrogeno verde che, una volta terminata, servirà ad alimentare i treni della linea Monserrato-Mandas-Isili e altri mezzi di trasporto utilizzati sul territorio regionale. Accanto alla centrale di Mandas, nel cagliaritano, ne saranno realizzate altre due, una ad Alghero e una a Macomer, entrambe in prossimità di linee ferroviarie su cui insisteranno i convogli a idrogeno.

"L'avvio dei lavori per la costruzione della centrale di produzione di idrogeno di Mandas è il primo mattoncino di una macro strategia di livello regionale che punta su ecosostenibilità e innovazione", commenta l'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca. "Una volta a regime saremo in grado di produrre energia pulita con cui alimentare i treni in funzione sulle linee a scartamento ridotto dell'Isola, favorendo indotti importanti e percorsi di innovazione per i territori coinvolti. È un progetto molto ambizioso, ma che consentirà alla Sardegna di compiere un passo avanti decisivo verso una mobilità più pulita, efficiente e innovativa".

Foto | Sito Trenino Verde