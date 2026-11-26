Dalla seconda metà di dicembre corse ogni due ore sulle linee principali e tre treni in più tra Cagliari e Macomer. Dal 1° aprile 2027, con la riattivazione della linea del Sulcis, i collegamenti giornalieri salgono a 220.

Più treni nelle ore di punta e collegamenti rafforzati sulle principali direttrici dell'Isola: è la riorganizzazione prevista dal nuovo orario ferroviario invernale della Sardegna, in vigore dalla seconda metà di dicembre. Il piano è ancora in fase di definizione tra la Regione e Trenitalia.

Le novità dal prossimo dicembre

Il piano prevede corse ogni due ore sulle linee principali e frequenze fino a 30 minuti nei collegamenti pendolari. Tra Cagliari e Macomer ci saranno tre treni giornalieri in più.

Sulla Sassari-Olbia le corse saranno ogni ora nelle fasce di maggiore affluenza e ogni due ore nel resto della giornata. Sono previsti interventi anche nelle stazioni di Abbasanta e Cagliari Santa Gilla.

Dal 1° aprile 2027 riparte la linea del Sulcis

L'offerta crescerà ulteriormente dal 1° aprile 2027, con la riattivazione della linea ferroviaria del Sulcis. I collegamenti giornalieri saliranno a 220, il 30,9% in più rispetto a oggi.

Sono previsti servizi orari tra Cagliari e Decimomannu, San Gavino e Iglesias-Carbonia Serbariu.

Le dichiarazioni

«Stiamo migliorando il servizio sulla base del Piano regionale dei trasporti, con un'offerta più efficace nell'arco dell'intera giornata. Stiamo ascoltando le esigenze dei territori per integrarle nell'assetto definitivo», dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

Il nuovo modello, spiega il direttore regionale di Trenitalia Maurizio Romano, è stato elaborato sulla base dei dati di frequentazione e punta a rendere più efficiente la distribuzione delle corse, in coordinamento con la Regione.