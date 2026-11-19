In Sardegna la manifestazione regionale è a Cagliari, con le conclusioni di Christian Ferrari. In Italia circa 100 piazze, con Landini a Roma. A rischio anche la raccolta dei rifiuti.

Anche la Sardegna scende in piazza per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per domani, venerdì 20 novembre. L’appuntamento regionale è a Cagliari: il corteo partirà alle 9 da piazza Giovanni XXIII e arriverà in piazza del Carmine, dove si terrà il comizio conclusivo del segretario confederale Christian Ferrari.

Il percorso del corteo

Il corteo attraverserà via Dante, via Garibaldi, via Manno e il Largo, fino a piazza del Carmine, dove si alterneranno gli interventi fino alle conclusioni di Ferrari.

Le ragioni della Cgil Sardegna

La mobilitazione è contro una manovra che, secondo il sindacato, “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. Lo slogan nazionale è “Il futuro è adesso”. Sono rivendicati un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, lo stop a inflazione e carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa e il no al riarmo.

A illustrare le ragioni della protesta in Sardegna è la segretaria regionale Simona Fanzecco. Il Centro studi della Cgil Sardegna ha approfondito gli effetti della rimodulazione dell’Irpef sui contribuenti dell’Isola. Secondo la Cgil Sardegna, la manovra non incide sul carovita né sui costi di trasporti e benzina, non promuove lavoro stabile e ben pagato, e punta in sanità su un sostegno una tantum che rischia di incentivare il privato. Sulla modifica delle tasse, il sindacato ritiene che in Sardegna riguarderà solo il 5% dei contribuenti.

Possibili disagi: rifiuti e studenti

Lo sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati, nel rispetto della legge 146/90. Poiché coinvolge anche gli addetti dell’igiene ambientale, raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade potrebbero subire interruzioni per l’intera giornata, di giorno e di notte, con ripresa regolare dalle prime ore di sabato 21 novembre. Lo sciopero coincide inoltre con la giornata internazionale di mobilitazione degli studenti.

In Italia: cento piazze, Landini a Roma

La mobilitazione coinvolgerà circa 100 piazze in tutta Italia, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi. Il segretario generale Maurizio Landini sarà a Roma, nel corteo che partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II verso via dei Fori Imperiali, dove nella tarda mattinata terrà il discorso conclusivo. Gli altri componenti della segreteria confederale concluderanno le manifestazioni in diverse città: Daniela Barbaresi a Perugia, Michele De Palma a Bologna, Stefania Filetti a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.