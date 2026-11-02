Sardegna, verso lo stop di tre anni alla pesca del riccio di mare: è quasi scomparso dai nostri mari

Un decreto dell'assessore all'Agricoltura Francesco Agus prevede il divieto di pesca, trasporto e vendita. Vietata anche la pesca sportiva e ricreativa. L'ultima parola spetta alla Commissione europea.

Per i sardi e per chi ama la cucina dell'isola è una notizia che pesa: il riccio di mare potrebbe sparire dalle reti e dai banchi del pesce per tre anni. A prevederlo è un recente decreto dell'assessore regionale dell'Agricoltura, Francesco Agus, anticipato dal quotidiano L'Unione Sarda.

Cosa prevede il decreto

Il provvedimento dispone un possibile fermo triennale di tutta la filiera: il prelievo, ma anche la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione dei ricci pescati nello spazio marittimo che circonda la Sardegna, compresi i prodotti derivati freschi. Lo stop non riguarda solo i professionisti: sarà vietata anche la pesca sportiva e ricreativa.

Non c'è ancora una data di partenza. Il decreto stabilisce che il periodo di divieto decorrerà da una data che sarà fissata con un successivo provvedimento. Inoltre il testo è stato inviato a Bruxelles: è la Commissione europea che dovrà dire l'ultima parola sullo stop e sulla compatibilità del regime di aiuti previsto per i pescatori professionali, che dovrebbero essere sostenuti durante il fermo.

Perché si ferma la pesca

La motivazione, spiega il decreto, è la necessità di salvaguardare una risorsa, il Paracentrotus lividus, il riccio di mare comune, che si trova in uno stato di grave sofferenza.

A dirlo sono i numeri di un progetto di studio che coinvolge l'Agenzia regionale Agris, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari e con l'International Marine Centre. Il monitoraggio scientifico condotto nel 2025 e nel 2026, messo a confronto con il periodo 2019-2023 e con i dati disponibili in precedenza, ha fatto emergere una sofferenza generalizzata dello stock lungo tutte le coste dell'isola. In alcuni casi gli indici di abbondanza si sono ridotti di un terzo rispetto al decennio precedente.

I segnali dell'allarme

Il quadro che emerge dalla ricerca non si limita alla quantità. Le densità complessive sono basse, la quota di esemplari di taglia commerciale si è ridotta, il reclutamento, cioè l'arrivo di nuovi giovani ricci, è scarso e non ci sono evidenze di ripresa nemmeno nelle aree di tutela. Per i ricercatori sono tutti indizi di uno stock fortemente sovrasfruttato, o comunque sottoposto a pressioni significative.

E adesso?

La partita, a questo punto, si gioca su due fronti. Da una parte il via libera europeo, necessario per rendere operativo il fermo e per garantire gli aiuti ai pescatori professionali. Dall'altra la definizione della data di inizio del divieto, che arriverà con un nuovo decreto. Per l'isola si tratta di una scelta difficile, che mette sul piatto la tutela di una risorsa simbolo del mare sardo da un lato e le attività di chi vive di questa pesca dall'altro.