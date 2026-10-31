Maltempo in Sardegna: aria fredda artica, piogge e vento di Grecale in arrivo sull'isola

Temperature sotto la media di 3-5 gradi, pioggia sul centro-sud dell'isola e mari agitati: il quadro per il weekend di Ognissanti.

Un weekend dal sapore decisamente autunnale per la Sardegna. Un'estesa area anticiclonica sull'Europa centro-occidentale, tra Penisola Iberica, Francia e Danimarca, sta spingendo masse d'aria fredda di origine artico-continentale verso il Mediterraneo centrale. Il risultato è una progressiva destabilizzazione del tempo che investe anche l'isola.

Sabato 31 ottobre: piogge sul centro-sud

Secondo le previsioni, nella giornata di sabato sono attese precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere temporalesco, sulla Sardegna centro-meridionale. I quantitativi saranno in prevalenza deboli, nell'ordine di 5-10 millimetri nelle 24 ore, ma non si escludono accumuli moderati, tra 15 e 25 millimetri, nel settore sud-orientale dell'isola.

Vento di Grecale e Tramontana

Altro protagonista sarà il vento. La ventilazione soffierà localmente forte dai quadranti nord-orientali, con raffiche di Grecale e Tramontana comprese tra 40 e 50 km/h e punte fino a 60 km/h. Tra le zone più esposte figura la Sardegna orientale, insieme ai settori adriatici centro-settentrionali, all'Appennino settentrionale, alla Toscana e all'alto Lazio.

Mari mossi

Il vento solleverà il mare. I bacini saranno localmente molto mossi, in particolare l'Adriatico centro-settentrionale e il Mare di Sardegna, dove l'altezza significativa delle onde sarà compresa tra 1,5 e 2,5 metri. Prudenza dunque per chi ha in programma uscite in barca o passeggiate sui litorali esposti.

Cosa aspettarsi dopo

L'arrivo dell'aria fredda favorirà l'approfondimento di un nucleo depressionario sui bacini centro-meridionali, con un'ulteriore accentuazione dell'instabilità a partire da domenica. Questa fase perturbata manterrà le temperature, sia minime sia massime, di circa 3-5 gradi inferiori ai valori climatologici per tutta la prima metà della nuova settimana.

In pratica, per la Sardegna si profila un inizio di novembre fresco e ventoso, con possibili rovesci soprattutto nelle zone centro-meridionali e sud-orientali. Meglio tenere d'occhio gli aggiornamenti della Protezione civile regionale e dell'Aeronautica militare nelle prossime ore.