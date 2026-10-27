“A tavola senza schermi”: 15 ristoranti sardi mettono al bando gli smartphone per riscoprire il dialogo in famiglia

Il progetto della garante regionale per l’infanzia e dei ristoratori Fipe Confcommercio coinvolge per un mese locali di dieci comuni, da Cagliari a Olbia. Giochi per i bambini e materiali per i genitori.

Smartphone nel cassetto e attenzione ai propri familiari: questa è la proposta di “A tavola senza schermi”, il progetto promosso dalla garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Anna Cau, e da Fipe Confcommercio Sardegna. Per un mese coinvolgerà 15 ristoranti dell’Isola, in dieci comuni sardi, da Cagliari a Olbia.

Come funziona

L’iniziativa si basa su un patto volontario: durante il pasto i telefoni restano da parte, per favorire la condivisione tra genitori e figli. I locali aderenti offriranno giochi e attività per i bambini, oltre a materiale informativo per i genitori. Al termine della sperimentazione sarà valutata la possibilità di estendere il progetto ad altri ristoranti.

“Il digitale va governato”

Presentando il progetto, Anna Cau ha spiegato che “il digitale deve essere ben governato”: i minori, ha sottolineato, vanno protetti sia dall’abuso dei dispositivi elettronici sia dai contenuti inadatti. Per il presidente di Fipe Confcommercio Sardegna, Emanuele Frongia, i ristoranti possono contribuire a recuperare il valore della convivialità, ma “il primo esempio deve arrivare da noi adulti”.

I numeri dei pediatri

Sui rischi dell’uso eccessivo della tecnologia ha richiamato l’attenzione anche Osama Al Jamal, presidente della Federazione italiana medici pediatri della Sardegna, che ha ricordato la necessità di sensibilizzare le famiglie sia sui tempi di utilizzo sia sui contenuti digitali. Secondo la guida della Fimp “Bambini e adolescenti in un mondo digitale”, il 95% degli adolescenti italiani usa regolarmente lo smartphone e circa uno su quattro mostra segnali di uso problematico.