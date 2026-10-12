Misteri italiani - La strana morte di un sacerdote sardo

Don Tonio Pittau il 22 dicembre del 1988 pranzava nella propria abitazione insieme ai fratelli sacerdoti e ad alcuni missionari per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno.

Ricevette una telefonata che lo turbò al punto da sbiancare in volto dalla paura. Trovò il modo cortese per liquidare frettolosamente i commensali e si preparò ad uscire nel primo pomeriggio! Lasciò un biglietto alla perpetua scrivendole che sarebbe andato in macchina sino a San Vito per fare una visita ad una anziana alla quale era molto affezionato sin da quando era parroco al paese.

Avrebbe anche confidato ad una suora di “pregare per lui”. Quel giorno in cattedrale Don Tonio avrebbe dovuto presenziare la novena di Natale. Nessuno lo vide più! La mattina dopo il parroco venne ritrovato privo di vita in fondo ad una scarpata nella strada statale 125 che collega Cagliari a Muravera, in territorio di Burcei! La strada è molto tortuosa con tante curve e scarpate a strapiombo e pertanto molto impegnativa e pericolosa.

Incidente!

Sin da subito però emergeranno delle stranezze e delle evidenze che si allontanano dalla dinamica che spiegherebbe la morte del sacerdote come un

banale incidente stradale! Apparve subito strano il fatto di essersi recato a San Vito, distante da Cagliari circa 60 chilometri, sapendo di avere un impegno in Cattedrale per le 17.30. Mai sarebbe riuscito ad arrivare in tempo per assolvere il suo impegno. La stessa dinamica dell’incidente apparve subito vacillante! Sull’asfalto nessun segno di frenata, nessun guard-rail sfondato, proprio nel tratto di rettilineo dove in fondo alla scarpata venne ritrovata l’auto di Don Tonio.

Il corpo venne ritrovato supino diversi metri fuori dall’auto con la testa adagiata su un cuscino e il corpo avvolto con un telo verde! Non verranno mai trovati i suoi occhiali, la catenina e le chiavi di casa. Il cranio era spappolato, un occhio livido e la mano nera (segni di una colluttazione nel tentativo di difendersi?). Il medico legale che intervenne “parlò invece solo di evidenti ferite al ginocchio “. Per i fratelli del sacerdote non ci sono dubbi! Qualcuno avrebbe ucciso Don Tonio simulando poi l’incidente! Fu negata l’autopsia, che avrebbe potuto dare certamente delle risposte ai tanti dubbi sulla vicenda!

Ma se non fu un incidente, bensì un omicidio, per quale motivo qualcuno avrebbe dovuto volere la morte di Don Pittau!? Sin da subito qualcuno collegò la tragica scomparsa del sacerdote con l’incredibile furto avvenuto nella cattedrale di Cagliari nella notte tra il due e il tre giugno del 1985. Vennero trafugati un ostensorio d’oro con 1500 diamanti del XVII secolo e altri oggetti di grande valore. Il sacerdote, cosi disse qualcuno all’epoca, avrebbe accusato le autorità ecclesiastiche di saper la verità sul furto. È plausibile che potesse sapere, attraverso confessioni e confidenze, qualcosa che avrebbe potuto aiutare ad individuare i responsabili, e per questo venne messo a tacere per sempre?

Emerse da subito il sospetto che la tesi dell’incidente celasse un omicidio con dietro una regia e organizzazione finalizzata a depistare e intorpidire la vicenda, allontanando per sempre la verità. Di quali segreti inconfessabili era depositario Don Tonio? I suoi fratelli don Aldo e don Bruno e alcuni confratelli vicini a lui descrissero nell’ultimo periodo un don Pittau inquieto e preoccupato. La stessa notte della sua scomparsa, don Eugenio Porcu ricevette una confidenza drammatica: una donna gli disse di aver saputo sino dal pomeriggio del 22 dicembre che il parroco sarebbe stato assassinato! La notte stessa della scomparsa, qualcuno entrò a frugare nella sua abitazione e sparì il suo computer!

Pochi giorni, dopo due persone vestite con abiti sacerdotali, si recarono dove era custodita l’auto dell’incidente sotto sequestro. Qualcuno parlò anche di vicende legate ad una comunità di stranieri che gravitavano in Cattedrale, dove circolavano voci su ricatti sessuali e pratiche immorali alle quali, forse, Don Pittau voleva far chiarezza e porvi fine. Si parlò pure di un battesimo non gradito da parte del padre musulmano di un

bambino come possibile causa di vendetta e uccisione. Un vociferare tra i silenzi della Cattedrale, finalizzato ad allontanare la verità. La vicenda giudiziaria, nonostante alcune piste investigative e le istanze e memorie difensive tese a provare che la morte di Don Pittau fosse stato un omicidio e non un banale incidente o addirittura suicidio, è andata avanti con un susseguirsi di archiviazioni.

Persino la riesumazione del suo corpo, che avrebbe potuto certamente risolvere più di un enigma, per ben tre volte è stata negata!

Serpico