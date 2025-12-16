Nuova continuità territoriale, aperte le buste per i voli in Sardegna

La novità più rilevante è il rinnovato interesse di Ita Airways su Cagliari, storico collegamento già ai tempi di Alitalia.

La compagnia punta sul capoluogo partecipando al bando per la continuità territoriale aerea e presentando un'offerta sul Cagliari-Roma sfidando l'attuale vettore che gestisce il servizio, Aeroitalia.

Quest'ultima - che partecipa a 5 gare su sei - vorrebbe la riconferma anche sul collegamento tra il capoluogo sardo e Linate, che sembra a un passo visto che è l'unica compagnia ad avere presentato un'offerta. E' quanto emerge dall'apertura delle buste per il bando sui voli agevolati tra gli scali Sardi e gli hub aeroportuali di Roma e Milano. Ma Aeroitalia, con il suo Ad Gaetano Intrieri, ha fatto mettere a verbale dalla commissione di gara che la compagnia parteciperà a tutti i bandi per i quali ha presentato offerte con ribasso a zero, quindi senza compensazione economica.

"Il cambiamento della continuità territoriale è già iniziato, con più certezze e un impianto finalmente costruito sui bisogni reali della Sardegna", ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, commentando l'esito dell'apertura delle buste con le offerte per il nuovo servizio. "Sono arrivate offerte per tutte le tratte, ad eccezione di Alghero - Milano Linate", afferma Todde, "e questo è un dato importante, soprattutto se confrontato con il bando precedente, quando le due rotte di Alghero erano andate completamente deserte. Oggi, invece, la Alghero - Roma è stata coperta sin da subito". La presidente rassicura sull'operatività dello scalo di Alghero: "Non c'è alcuna emergenza - dichiara - il servizio continuerà a essere garantito in continuità dagli operatori attuali fino alla riassegnazione della tratta Alghero-Linate, che verrà ribandita. Abbiamo il tempo e gli strumenti per farlo in modo ordinato e competitivo".

