2 milioni sottratti alla tutela della costa, arrestato direttore della conservatoria

Fermate dalla Guardia di Finanza tra persone dell'Agenzia Conservatoria sarda, tra 2020 e 2024 avrebbero usato i soldi per attività diverse da quelle istituzionali dai viaggi all'estero a finti eventi.

L'ex direttore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Giovanni Piero Sanna, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cagliari, insieme ad altre due persone, con l'accusa di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al2024, destinati alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio costiero dell'Isola. I tre si trovano ai domiciliari ma sono cinque in tutto gli indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio. Sequestrati anche tre milioni di euro a titolo preventivo. Viaggi in giro per il mondo per far conoscere le bellezze della Sardegna attraverso convegni ed eventi che, secondo le ipotesi di reato, non si sarebbero mai tenuti, ma anche soldi ad associazioni intestate a ignari anziani ma riconducibili agli indagati, per attività di promozione mai effettuate. Sono solo alcune delle irregolarità che le Fiamme gialle hanno portato alla luce indagando.

Foto | Alessia Missiaglia su Flickr