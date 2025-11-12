Arriva l'atlante dei Nuraghe, censiti oltre 10mila monumenti

A realizzarlo l'associazione La Sardegna verso l'Unesco, anche per mappare i rischi da alluvioni, instabilità del suolo, terremoti e degrado ambientale.

Quanti sono i nuraghi in Sardegna. E dove sono. Serve una mappatura per prevenire rischi e danneggiamenti: l'associazione La Sardegna verso l'Unesco sta lavorando alla realizzazione dell'Atlante dei monumenti della civiltà nuragica. Dalla collaborazione con l'Università di Cagliari nel progetto Return, iniziativa del Pnrr, è nato il geoportale "Nuragic Return - Verso un Atlante della Sardegna Nuragica" dedicato alla ricognizione dei siti e dei rischi legati ad alluvioni, instabilità del suolo, terremoti e degrado ambientale. Una sintesi inedita che integra e armonizza le mappature esistenti, comprendendo oltre diecimila siti. I monumenti segnalati sono 10.387 in 9.410 siti. L'obiettivo è creare una casa comune delle conoscenze, favorendola verifica e la certificazione dei dati.

Foto: Pixabay | CC0 Public Domain