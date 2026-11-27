Via libera unanime in commissione Affari costituzionali alla Camera all'emendamento di Calderoli sullo Statuto speciale. Nell'isola le Province sono state create, abolite col voto popolare e poi ripristinate.

Passo avanti per le Province in Sardegna. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato all'unanimità l'emendamento del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli alla legge costituzionale sullo Statuto speciale della Sardegna. La modifica prevede l'elezione diretta dei presidenti delle Province, dei Consigli provinciali e dei sindaci delle Città metropolitane.

Calderoli parla di «un passo avanti importante per la Regione, che avvicina anche per l'isola il ripristino delle Province», e rivendica una soluzione trovata d'intesa con la presidente della Regione, Alessandra Todde. Il ministro ricorda che il percorso è già completo in Friuli-Venezia Giulia ed è stato rilanciato a livello nazionale con il ddl delega approvato ieri dal Consiglio dei ministri: «Non ho la minima intenzione di fermarmi».

Perché la notizia riguarda la storia delle Province sarde

Quella delle Province in Sardegna è una vicenda lunga e piena di cambi di rotta.

2001-2005: le nuove province. Nel 2001 il Consiglio regionale deliberò l'istituzione di quattro nuove province, operative dal 2005: Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio. Si affiancavano a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

2012: il referendum. Il 6 maggio 2012 i sardi furono chiamati alle urne. Votò il 35,5% degli aventi diritto: il referendum fu valido perché superò la soglia del 33,3% richiesta dal quorum. La maggioranza dei votanti si espresse a favore dell'abolizione sia delle quattro nuove province sia delle quattro preesistenti. Il voto nacque in un clima di insofferenza verso i costi della politica: era diffusa la convinzione che le Province fossero un inutile carrozzone.

2016: il riordino. La riorganizzazione arrivò solo con la legge regionale n. 2 del 2016. Dal 20 aprile 2016 le province sarde furono Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna, con in più la Città metropolitana di Cagliari. Gli enti passarono da otto a cinque.

2021: il ritorno. Con la legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 vennero abolite le Province di Sassari e del Sud Sardegna e istituite la Città metropolitana di Sassari e la Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, oltre alle Province del Sulcis Iglesiente, dell'Ogliastra e del Medio Campidano. La riforma fu inizialmente impugnata dal Governo e poi via libera dalla Consulta con la sentenza 68/2022, che di fatto ha riaperto la strada alla reintroduzione delle Province soppresse dal referendum popolare del 2012.

2025: le prime elezioni. Le nuove Province sono diventate operative il 1° aprile 2025 e le elezioni provinciali si sono svolte il 29 settembre 2025. Oggi l'isola ha sei Province (Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra) e due Città metropolitane (Cagliari e Sassari).

Risparmio o vuoto istituzionale?

Il referendum del 2012 era stato letto come un voto per ridurre i costi. A distanza di anni, molti osservatori ritengono però che l'abolizione non abbia semplificato nulla, ma abbia solo creato un vuoto, con funzioni cruciali disperse tra la Regione e i 377 Comuni sardi, spesso con risultati disastrosi in termini di efficienza. È una valutazione che non tutti condividono, e i dati sul risparmio effettivo non sono univoci, ma è alla base del ritorno delle Province.



Cosa cambierebbe con l'elezione diretta

Oggi le Province sono rette dal sistema introdotto dalla legge Delrio, che prevede organi eletti in secondo grado, cioè non scelti direttamente dai cittadini. La modifica approvata in commissione porterebbe invece al voto diretto dei cittadini per presidenti, Consigli provinciali e sindaci metropolitani. Il testo non è ancora legge: si tratta di una legge costituzionale che deve proseguire il suo iter parlamentare.