Dal palco la segretaria regionale Fanzecco attacca il governo su caro vita, sanità e scuole.

Piazza del Carmine si è tinta di rosso, bandiera dopo bandiera, mentre dal palco risuonava “Bella ciao” e i lavoratori gridavano “il lavoro non si tocca”. È l’immagine del corteo regionale dello sciopero generale indetto dalla Cgil, partito da piazza Giovanni XXIII con oltre seimila persone.

Sul numero dei partecipanti le valutazioni divergono: per la Cgil in piazza c’erano 20mila persone, per la questura settemila.

«Da tutta l’Isola per mandare a casa il governo Meloni»

Le prime parole dal palco sono state un messaggio politico: «Da tutta l’Isola a Cagliari per mandare a casa il governo Meloni». In piazza, accanto ai manifestanti, c’erano il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e rappresentanti della politica regionale e comunale.

Fanzecco: «Situazione ormai insostenibile»

La segretaria della Cgil Sardegna Simona Fanzecco ha parlato di una «situazione ormai insostenibile»: tra carrello della spesa, caro carburante e affitti, lavoratori e pensionati non arrivano a fine mese, e restano aperte molte crisi industriali.

Il governo, ha attaccato, guarda alla Sardegna «solo quando deve parlare di servizi militari, servitù energetiche, detenuti al 41 bis».

Fanzecco ha poi citato alcuni dati: il 19,5% dei sardi rinuncia alle cure perché non ha i soldi, e in dieci anni sono state chiuse più di 90 scuole, con ragazzi che devono fare oltre 50 chilometri per frequentarle.

Comandini: «È giusto essere in piazza»

Per il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini «è giusto essere in piazza», accanto a chi soffre una politica nazionale che non permette di arrivare a fine mese: pensionati con assegni minimi e giovani incerti di poter lavorare nella propria terra. «Per la prima volta scendono in piazza per parlare di caro vita, un termine che non conoscevamo più», ha detto.

Zedda: «Il governo non ascolta i bisogni dei comuni»

Il sindaco Zedda ha elencato i temi al centro della protesta: i tagli alla sanità, l’adeguamento dei salari, la garanzia su trasporti e mobilità, il caro carburante. «Il governo non ascolta i bisogni dei comuni, oltre a quelli di lavoratrici e lavoratori», ha aggiunto.