Aree idonee per le rinnovabili, la Consulta: "Lo Stato guida la transizione, ma siti Unesco tutelati"

Sentenza 197/2026: confermato l’impianto della riforma nazionale, ma illegittima l’attività libera nelle aree di protezione Unesco. Stop al potere sostitutivo dello Stato su leggi regionali già approvate.

Lo Stato mantiene la regia della transizione energetica e può individuare direttamente le aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma non può eliminare ogni verifica nei siti Unesco né sostituirsi alle Regioni per correggere il contenuto delle loro leggi. È il principio affermato dalla sentenza 197 del 2026 della Corte costituzionale, depositata oggi, che ha deciso sul ricorso della Regione Sardegna contro alcune disposizioni della normativa nazionale sulle aree idonee per gli impianti Fer.

Confermata la riforma nazionale

La Consulta respinge la gran parte delle censure regionali e conferma l’impianto della riforma. Per i giudici, la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili è un principio fondamentale della materia.

La Corte conferma così la disciplina nazionale sulle aree idonee, respinge le contestazioni relative alle aree portuali e offshore e ribadisce che le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati alla realizzazione degli impianti.

No al controllo sulle leggi regionali

Accolto invece un primo motivo di ricorso, quello sui poteri sostitutivi dello Stato. Il Governo può intervenire in caso di inerzia della Regione, ma non può sostituirsi a un legislatore regionale che abbia già approvato una propria legge. La norma impugnata, osserva la Corte, trasformava il potere sostitutivo in uno strumento di controllo sul contenuto delle scelte legislative regionali.

Siti Unesco: serve la verifica

Il passaggio più rilevante riguarda i siti Unesco. La Corte dichiara illegittimo l’articolo che consentiva una serie di interventi da fonti rinnovabili nelle aree di protezione Unesco in regime di attività libera, cioè senza autorizzazioni o verifiche preventive.

Secondo la Consulta, quella scelta si traduceva in una presunzione assoluta che tali interventi fossero innocui rispetto ai valori culturali, paesaggistici e ambientali: una presunzione incompatibile con gli obblighi di tutela derivanti dalla Convenzione Unesco e con l’articolo 9 della Costituzione.

La sentenza richiama espressamente i siti di Su Nuraxi di Barumini e delle Domus de Janas, citati dalla Regione nel ricorso. L’eccezionale valore universale del bene, scrivono i giudici, rende costituzionalmente necessaria la permanenza di una valutazione amministrativa capace di verificare se l’intervento proposto, anche se in astratto modesto, sia in concreto compatibile con le esigenze di tutela e conservazione.

La Corte segnala anche un paradosso: il riconoscimento Unesco, anziché essere il presupposto di una tutela rafforzata, finiva per non avere alcun meccanismo specifico di verifica della compatibilità.

Il principio

La conclusione della Consulta è netta: l’interesse alla realizzazione degli impianti Fer non può considerarsi sempre e automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio.