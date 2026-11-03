Aeroitalia lascia la continuità territoriale sarda: voli garantiti, 6 mesi di tempo per una soluzione

L'amministratore delegato Intrieri annuncia l'addio al tavolo con Mit, Enac e Regione: «Non ci sono più le condizioni». Cappellacci attacca la giunta Todde, la Regione parla di rimborsi in stato avanzato.

Il futuro dei voli agevolati da e per la Sardegna si fa incerto. Ieri, lunedì 2 novembre, durante il vertice sul caro jet fuel in videoconferenza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Enac e la Regione, l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha annunciato che la compagnia intende lasciare la continuità territoriale.

I conti di Aeroitalia

Alla base della scelta, spiega la compagnia, c'è il costo del carburante. Già a marzo Aeroitalia avrebbe segnalato il problema: il jet fuel era salito del 150% rispetto a febbraio e l'Enac si sarebbe mosso con tempestività, arrivando a un passo da un decreto di compensazione. In Sardegna, sostiene Intrieri, il percorso si è invece arenato per ragioni «più politiche che tecniche».

A maggio, ricorda l'azienda, la Regione si era impegnata a stanziare circa 20 milioni di euro per Aeroitalia e ITA Airways, da ripartire in base all'attività di ciascuna. A settembre, però, quei fondi non erano ancora arrivati. Nel frattempo il prezzo medio del carburante sarebbe stato di 1.460 euro a tonnellata, contro i circa 630 stimati dal bando: per Aeroitalia un extracosto di 18,4 milioni. Secondo i conteggi di Regione ed Enac, per il periodo aprile-settembre spetterebbero invece appena 2,6 milioni.

Intrieri assicura che non ci saranno disservizi per i passeggeri e propone una conclusione ordinata del rapporto, possibilmente entro gennaio 2027, senza strappi. Ricorda infine che Aeroitalia dà lavoro a circa 800 persone, quasi la metà delle quali in Sardegna.

La risposta della Regione

Palazzo regionale prende atto della volontà di rinunciare alle rotte senza compensazione, cioè Cagliari-Roma Fiumicino, Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate, una possibilità consentita dai regolamenti con sei mesi di preavviso. La Regione si dice pronta a intervenire per quanto di sua competenza. L'assessorato dei Trasporti ha inoltre fatto presente al tavolo che le procedure per i rimborsi legati alla crisi del carburante, scaturita dai conflitti in Medio Oriente, sono in stato avanzato. Lo avrebbero confermato anche i funzionari di Mit ed Enac, che hanno assicurato un riscontro nei prossimi giorni.

Lo scontro politico

Dura la reazione di Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia. Ricordando le parole con cui la presidente Alessandra Todde aveva presentato il suo modello di continuità, il parlamentare parla di un epilogo prevedibile e di un binomio Aeroitalia-Todde che «azzera» la continuità. Accusa la compagnia di essersi aggiudicata le rotte senza chiedere compensazioni per poi pretenderle a posteriori, e di usare ora la leva occupazionale nella trattativa. Alla presidente rimprovera di essere «sparita dai radar» e di non aver presidiato i controlli in comitato di monitoraggio.

Cosa dicono i fatti

Per completare il quadro servono alcune precisazioni. Aeroitalia non è arrivata con la giunta Todde: già nel 2023, con la giunta Solinas di centrodestra, oggi all'opposizione, la compagnia si era aggiudicata le rotte in continuità da Alghero ed era indicata dalla Regione come riferimento nel nord dell'isola. Nel nuovo bando 2026-2029 ha poi presentato offerte su tutte le rotte tranne l'Alghero-Linate, andata deserta.

Quanto al carburante, la Regione non è rimasta ferma: con la variazione di bilancio di Ferragosto ha stanziato 10 milioni di euro per il 2026 per compensare i maggiori costi del jet fuel sui voli in continuità. Si tratta, come ricordato dal deputato del Pd Silvio Lai in un'interrogazione al ministro Salvini, di una compartecipazione al contributo straordinario statale: altri 10 milioni sono attesi dal Governo. Il 6 maggio, al tavolo ministeriale, si era stabilito di mantenere le tariffe e di ripartire i maggiori oneri tra vettori, Regione e Stato.

C'è poi il capitolo dei beneficiari. La nuova continuità, operativa dal 29 marzo, ha esteso le tariffe agevolate a chi non risiede più in Sardegna ma ha legami familiari fino al terzo grado con cittadini sardi o assiste familiari ai sensi della legge 104, con una tariffa maggiorata solo del 30% rispetto ai residenti. Le agevolazioni valgono anche per lavoratori e militari con sede stabile nell'isola, sportivi agonisti e studenti universitari fino a 27 anni. L'assessora Barbara Manca ha rivendicato di aver incluso per la prima volta i parenti dei residenti.

E adesso?

Il preavviso di sei mesi lascia il tempo per trovare una soluzione, ma le domande restano: chi coprirà le rotte, con quali risorse e a quali condizioni. Intanto la partita dei rimborsi, attesi nei prossimi giorni, potrebbe rimettere in discussione la scelta annunciata da Aeroitalia.