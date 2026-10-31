Inflazione al 5,4%, il massimo dal 2023: energia alle stelle, e in Sardegna pesa anche il carburante

L'Istat certifica la corsa dei prezzi a ottobre. Per i sardi, tra insularità e costi di trasporto, l'impatto rischia di farsi sentire di più. E oggi, Giornata mondiale del risparmio, scade lo sconto Saras sui carburanti.

Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale del risparmio, i numeri non sono incoraggianti. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a ottobre i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,9% rispetto a settembre e del 5,4% rispetto a un anno fa, contro il 4,2% del mese precedente. Si tratta del valore più alto dal 2023.

Un'accelerazione che dura da mesi

Non è un fulmine a ciel sereno. A settembre l'inflazione al 4,2% era già il dato più alto da tre anni, mentre ad agosto si era fermata al 3,3%. In tre mesi la crescita dei prezzi è dunque salita di oltre due punti percentuali.

Energia protagonista

A trainare i rincari sono soprattutto i beni energetici: il loro tasso annuo passa da +22,6% a +31,4%. Ancora più marcato il balzo degli energetici regolamentati, da +25,8% a +59,5% su base annua, con un aumento del 18,8% solo rispetto a settembre.

Il rialzo però non si ferma alle bollette. Salgono anche gli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e i servizi di trasporto (da +1,6% a +3,1%). I prodotti ad alta frequenza d'acquisto, quelli che riempiono il carrello di ogni settimana, passano da +5,2% a +5,8%.

Nel quadro generale, i beni corrono molto più dei servizi (+7,5% contro +2,9%), e l'inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, sale dall'1,6% al 2%. È un segnale che il rialzo comincia a estendersi oltre l'energia. L'inflazione acquisita per il 2026, cioè quella già "incorporata" se i prezzi restassero fermi fino a dicembre, è pari al 3,4%.

Sardegna: il nodo dei carburanti

Per un'isola, dove spostarsi e far viaggiare le merci costa di più, il capitolo carburanti è decisivo. A livello nazionale, il 19 ottobre il prezzo medio self era di 2,029 euro al litro per la benzina e di 2,257 euro per il diesel. In Sardegna, a fine marzo la benzina costava circa 1,70 euro e il gasolio circa 1,95 euro, mentre a fine agosto si era arrivati a oltre 2,02 euro per la benzina e a circa 2,15 euro per il gasolio.

A frenare i listini nelle ultime settimane hanno contribuito misure straordinarie. A inizio ottobre il tetto ai prezzi su oltre la metà della rete nazionale ha favorito la discesa di benzina e gasolio. In Sardegna è intervenuta anche Saras, che ha annunciato uno sconto sui carburanti forniti dalla raffineria di Sarroch, valido fino al 31 ottobre, per trasporto stradale, agricoltura e pesca, consentendo inoltre alle stazioni indipendenti di praticare al pubblico le migliori condizioni applicate dai principali operatori.

Il punto è che quella misura, motivata dalla volatilità dei mercati energetici, ha durata limitata e lascia aperta la questione della sua sostenibilità nel tempo. Proprio oggi, 31 ottobre, è l'ultimo giorno di validità dichiarato: cosa accadrà da domani sarà decisivo per autotrasportatori, agricoltori, pescatori e automobilisti dell'isola.

Cosa può fare una famiglia

Non esistono rimedi miracolosi, ma qualche accortezza aiuta a difendere il bilancio:

Controlla le bollette di luce e gas e confronta le offerte, soprattutto se sei ancora nel servizio regolamentato.

di luce e gas e confronta le offerte, soprattutto se sei ancora nel servizio regolamentato. Pianifica la spesa settimanale e tieni d'occhio le promozioni sui prodotti freschi, tra i più colpiti.

e tieni d'occhio le promozioni sui prodotti freschi, tra i più colpiti. Confronta i prezzi dei carburanti prima di fare il pieno: tra distributori vicini la differenza può essere sensibile.

prima di fare il pieno: tra distributori vicini la differenza può essere sensibile. Razionalizza gli spostamenti e, dove possibile, condividi i viaggi in auto.

e, dove possibile, condividi i viaggi in auto. Rivedi le spese fisse (abbonamenti, assicurazioni) e valuta se rinegoziarle.

E adesso?

Il dato di ottobre è una stima preliminare: l'Istat pubblicherà quello definitivo a metà novembre e, come già accaduto altre volte, potrebbe essere ritoccato di qualche decimale. Nel frattempo, tra energia, alimentari e trasporti, il carrello degli italiani, e dei sardi, resta sotto pressione.

L'Istat certifica la corsa dei prezzi a ottobre. Per i sardi, tra insularità e costi di trasporto, l'impatto rischia di farsi sentire di più. E oggi, Giornata mondiale del risparmio, scade lo sconto Saras sui carburanti.

Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale del risparmio, i numeri non sono incoraggianti. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a ottobre i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,9% rispetto a settembre e del 5,4% rispetto a un anno fa, contro il 4,2% del mese precedente. Si tratta del valore più alto dal 2023. quotidianoquotidiano

Un'accelerazione che dura da mesi

Non è un fulmine a ciel sereno. A settembre l'inflazione al 4,2% era già il dato più alto da tre anni, mentre ad agosto si era fermata al 3,3%. In tre mesi la crescita dei prezzi è dunque salita di oltre due punti percentuali. mediasetgreenme

Energia protagonista

A trainare i rincari sono soprattutto i beni energetici: il loro tasso annuo passa da +22,6% a +31,4%. Ancora più marcato il balzo degli energetici regolamentati, da +25,8% a +59,5% su base annua, con un aumento del 18,8% solo rispetto a settembre. quotidianoquotidiano

Il rialzo però non si ferma alle bollette. Salgono anche gli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e i servizi di trasporto (da +1,6% a +3,1%). I prodotti ad alta frequenza d'acquisto, quelli che riempiono il carrello di ogni settimana, passano da +5,2% a +5,8%. quotidianoquotidiano

Nel quadro generale, i beni corrono molto più dei servizi (+7,5% contro +2,9%), e l'inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, sale dall'1,6% al 2%. È un segnale che il rialzo comincia a estendersi oltre l'energia. L'inflazione acquisita per il 2026, cioè quella già "incorporata" se i prezzi restassero fermi fino a dicembre, è pari al 3,4%. Allarme inflazione a ottobre, l’Istat: +5,4% su base annua. Il valore più alto dal 2023. Energetici alle stelle +2

Sardegna: il nodo dei carburanti

Per un'isola, dove spostarsi e far viaggiare le merci costa di più, il capitolo carburanti è decisivo. A livello nazionale, il 19 ottobre il prezzo medio self era di 2,029 euro al litro per la benzina e di 2,257 euro per il diesel. In Sardegna, a fine marzo la benzina costava circa 1,70 euro e il gasolio circa 1,95 euro, mentre a fine agosto si era arrivati a oltre 2,02 euro per la benzina e a circa 2,15 euro per il gasolio. autorivaluta

A frenare i listini nelle ultime settimane hanno contribuito misure straordinarie. A inizio ottobre il tetto ai prezzi su oltre la metà della rete nazionale ha favorito la discesa di benzina e gasolio. In Sardegna è intervenuta anche Saras: la società ha annunciato uno sconto sui carburanti forniti dalla raffineria di Sarroch, valido fino al 31 ottobre, per trasporto stradale, agricoltura e pesca, consentendo inoltre alle stazioni indipendenti di praticare al pubblico le migliori condizioni applicate dai principali operatori. Temi caldi +2

Il punto è che quella misura, motivata dalla volatilità dei mercati energetici, ha durata limitata e lascia aperta la questione della sua sostenibilità nel tempo. Proprio oggi, 31 ottobre, è l'ultimo giorno di validità dichiarato: cosa accadrà da domani sarà decisivo per autotrasportatori, agricoltori, pescatori e automobilisti dell'isola. ilfaroonline

Cosa può fare una famiglia

Non esistono rimedi miracolosi, ma qualche accortezza aiuta a difendere il bilancio:

Controlla le bollette di luce e gas e confronta le offerte, soprattutto se sei ancora nel servizio regolamentato.

di luce e gas e confronta le offerte, soprattutto se sei ancora nel servizio regolamentato. Pianifica la spesa settimanale e tieni d'occhio le promozioni sui prodotti freschi, tra i più colpiti.

e tieni d'occhio le promozioni sui prodotti freschi, tra i più colpiti. Confronta i prezzi dei carburanti prima di fare il pieno: tra distributori vicini la differenza può essere sensibile.

prima di fare il pieno: tra distributori vicini la differenza può essere sensibile. Razionalizza gli spostamenti e, dove possibile, condividi i viaggi in auto.

e, dove possibile, condividi i viaggi in auto. Rivedi le spese fisse (abbonamenti, assicurazioni) e valuta se rinegoziarle.

E adesso?

Il dato di ottobre è una stima preliminare: l'Istat pubblicherà quello definitivo a metà novembre e, come già accaduto altre volte, potrebbe essere ritoccato di qualche decimale. Nel frattempo, tra energia, alimentari e trasporti, il carrello degli italiani, e dei sardi, resta sotto pressione.