Sardegna,11,4 milioni per le “Nuove Rotte” 2027-28, da Bordeaux ai voli interni

Sul sito dell’Ue l’avviso della Regione per Cagliari-Elmas, Olbia Costa Smeralda e Alghero-Fertilia. Cambia la formula: saranno le compagnie a proporre le rotte. Al via il volo Sardegna - New York

È stata pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova edizione del bando “Nuove Rotte” della Regione Sardegna, lo strumento che sostiene l’avvio di nuovi collegamenti aerei da e per gli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia Costa Smeralda e Alghero-Fertilia. Con la pubblicazione europea le compagnie aeree possono ufficialmente partecipare alla procedura.

Le risorse: 11,4 milioni per due anni

La dotazione complessiva è di 11.409.423,14 euro, suddivisi così:

6.164.852,51 euro per il 2027

per il 2027 5.244.570,63 euro per il 2028

Gli incentivi rientrano nel regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea e potranno coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali dei nuovi collegamenti, per un massimo di due anni.

La novità: sono le compagnie a scegliere le destinazioni

Il cambiamento principale rispetto al passato è l’eliminazione dell’elenco predefinito delle rotte ammissibili. I vettori non dovranno più scegliere tra destinazioni selezionate dalla Regione: saranno loro a individuare e proporre i collegamenti su cui investire.

Il nuovo avviso recepisce le direttive approvate dalla Giunta regionale ad agosto e settembre. L’obiettivo è rendere la misura più attrattiva per le compagnie, semplificare le procedure e favorire l’attivazione di nuove tratte. Tra le altre modifiche:

procedure istruttorie semplificate ;

; più finestre temporali per presentare le candidature;

per presentare le candidature; valutazione comparativa delle proposte solo se più compagnie si candidano sulla stessa rotta o se le richieste superano le risorse disponibili.

La prima finestra per le manifestazioni di interesse resta aperta per 30 giorni dalla pubblicazione, quindi fino al 28 novembre. Le eventuali finestre successive saranno comunicate sul sito istituzionale della Regione, in base ai fondi ancora disponibili.

Quali destinazioni arriveranno? Il precedente della scorsa edizione

Poiché stavolta la scelta delle mete spetta ai vettori, le nuove destinazioni non sono ancora note. Per capire che cosa aspettarsi, è utile guardare i risultati dell’edizione precedente.

La scorsa edizione partiva da un elenco di 67 collegamenti ammissibili: 33 per Cagliari, 19 per Alghero e 15 per Olbia. Tra le destinazioni indicate comparivano New York e Filadelfia, oltre a numerose città europee come Parigi, Berlino, Londra, Madrid e Varsavia, a cui si aggiungevano Lamezia Terme e le rotte interne tra Alghero, Cagliari e Olbia.

A bando chiuso, le rotte effettivamente assegnate sono state otto. EasyJet opera Cagliari-Bordeaux e Cagliari-Nizza, Volotea collega Alghero con Lione e Olbia con Siviglia, mentre Aeroitalia gestisce Cagliari-Istanbul e Cagliari-Lamezia Terme, oltre ai due collegamenti interni Olbia-Cagliari e Alghero-Cagliari.

Tra le rotte già operative:

Voli interni Aeroitalia: dal 3 luglio 2026 sono attivi i collegamenti Alghero-Cagliari e Cagliari-Olbia, entrambi con due frequenze settimanali.

dal 3 luglio 2026 sono attivi i collegamenti Alghero-Cagliari e Cagliari-Olbia, entrambi con due frequenze settimanali. Cagliari-Lamezia Terme: il volo è partito il 4 luglio 2026.

il volo è partito il 4 luglio 2026. Olbia-Siviglia e Alghero-Lione: i due voli Volotea, assegnati con il bando regionale, hanno ampliato l’offerta della Summer 2026.

Il volo per New York

Fuori dal bando, ma di grande rilievo per l’isola, c’è il collegamento transatlantico di United Airlines: il volo Newark-Olbia partirà il 27 maggio 2027 con tre frequenze settimanali.