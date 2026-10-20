Roma, “caccia all’uomo” razziale dopo lo sgombero: un morto e un ferito grave

Due vittime nella notte di fine settembre tra Tor Sapienza e La Rustica. Il sopravvissuto: “Ci aspettavano perché siamo neri”. Gli investigatori valutano l’ipotesi di un agguato a sfondo razziale. Intanto, nelle stesse zone, ordigni e intimidazioni non si fermano: gli ultimi stanotte.

Non solo un regolamento di conti nello spaccio, ma una possibile “caccia all’uomo” a sfondo razziale. È una delle piste su cui lavorano gli investigatori dopo la notte di violenza del 29 settembre, culminata con un omicidio nella periferia est di Roma, tra Tor Sapienza e La Rustica.

Dopo lo sgombero di via Tallone

I fatti sono avvenuti poche ore dopo lo sgombero del palazzo occupato di via Tallone, un edificio che ospitava centinaia di persone ed era noto anche come piazza di spaccio. Con la chiusura dello stabile molti ex occupanti si sono ritrovati in strada, in un quartiere già teso, tra proteste e ronde serali promosse anche da frange dell’estrema destra. Secondo i racconti dei sopravvissuti raccolti da Repubblica, quella sera un gruppo di giovanissimi italiani, armati di coltelli, machete e persino di una pistola, si sarebbe appostato nel parco Fabio Montagna in attesa dei migranti di passaggio.

L’agguato nel parco

Kingsley Tomsi, 42 anni, manovale nigeriano e richiedente asilo, è sopravvissuto a sei coltellate. È stato ritrovato agonizzante in un carrello della spesa e operato d’urgenza all’Umberto I. Con lui c’era un connazionale, Sami, il cui corpo senza vita è stato trovato la mattina dopo nel parco. Un terzo testimone, Austin, ha raccontato di essere stato fermato poco prima nella stessa zona da ragazzi armati che gli hanno puntato contro una pistola e di essersi salvato scappando.

Tomsi respinge l’ipotesi di legami con lo spaccio: “Ci stavano aspettando perché siamo neri”. Ricorda che il giovane che lo ha colpito era bianco e parlava italiano, e lamenta che, nelle prime fasi, la polizia gli abbia mostrato soltanto foto di persone nere.

Le indagini, condotte dalla Polizia per il ferimento di Tomsi e dai Carabinieri per l’omicidio di Sami, sono state unificate dal pm Paolo Marinaro. La Procura sta vagliando le testimonianze dei superstiti per identificare i componenti del gruppo e chiarire la natura dell’agguato. Nelle prime ore dopo i fatti era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di una faida tra gli sfollati dell’occupazione di via Tallone. Al momento non risultano elementi sufficienti per attribuire responsabilità individuali o considerare già accertata la motivazione razziale.

Intanto nel quadrante est non si fermano gli attentati

Il caso si inserisce in un contesto di forte tensione. Nelle ultime settimane Roma est è teatro di una scia di ordigni, spari e atti intimidatori. Il 5 ottobre una bomba è esplosa davanti a una sala slot all’Alessandrino. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre un ordigno ha danneggiato l’ingresso di un garage a La Rustica e sono stati segnalati quattro presunti spari sulla Casilina, ancora da confermare. Secondo alcune ricostruzioni, quello di La Rustica sarebbe il sesto episodio con ordigni nel quadrante orientale dall’inizio di ottobre. A Ponte di Nona c’è stata anche una gambizzazione, che gli investigatori collegano a una delle piazze di spaccio più attive della zona.



L’ultimo capitolo è di stanotte. A Lunghezza, in via Fano Adriano, un ordigno è esploso davanti alla villa dei titolari di una nota concessionaria, mentre quasi negli stessi minuti un incendio ha distrutto il parco auto di un autosalone sulla Prenestina. Per ora non sono state chiarite né la matrice né le eventuali connessioni tra gli episodi, e nessuna fonte indica un collegamento con l’agguato di Tor Sapienza.