In Sardegna 320mila case vuote e migliaia di famiglie senza casa: il paradosso immobiliare dell’isola in un’Europa che protesta

Oltre un terzo del patrimonio abitativo sardo è inutilizzato o destinato agli affitti brevi. Nelle aree interne più della metà delle case è disabitata. Intanto in tutta Europa cresce la rabbia per il diritto alla casa.

Il paradosso sardo: case vuote e famiglie che non trovano casa

In Sardegna ci sono oltre 320mila abitazioni inutilizzate o destinate agli affitti brevi — il 32% dell’intero patrimonio immobiliare di proprietà dell’isola. Di queste, circa 51mila sono impiegate per le locazioni turistiche. Nelle aree interne la situazione è ancora più estrema: la quota degli alloggi disabitati supera il 50%. I dati emergono da un’elaborazione di Confartigianato Imprese Sardegna su uno studio Nomisma.

Il quadro è quello di un mercato immobiliare profondamente spezzato in due. Da un lato le coste, dove l’80% delle compravendite si concentra e la Gallura da sola rappresenta il 21,7% di tutte le transazioni regionali. Dall’altro le aree interne, dove le case si svuotano, le comunità invecchiano e gli immobili cadono in abbandono.

Nel mezzo, una fascia sempre più ampia di famiglie, lavoratori e studenti che fatica a trovare un alloggio accessibile. Mutui, affitti e utenze assorbono già il 33,5% del reddito familiare — una pressione insostenibile per molti.

Affitti brevi: il turismo mangia le case

La diffusione degli affitti brevi e delle strutture extralberghiere sulle coste sarde contribuisce in modo significativo a ridurre l’offerta di abitazioni per i residenti, spingendo verso l’alto i canoni di locazione. Un fenomeno che non è esclusivo della Sardegna — è un problema strutturale che attraversa tutta Europa, dalle grandi capitali alle destinazioni turistiche di media dimensione.

Dall’Europa una risposta ancora insufficiente

Il paradosso sardo si inserisce in un’emergenza abitativa che sta attraversando il continente con forza crescente. Secondo i dati disponibili, 1,2 milioni di persone sono senza casa in Europa, tra cui 400mila bambini, mentre 20 milioni di persone vivono in condizioni abitative inadeguate.

La risposta istituzionale europea, per ora, delude chi sperava in un cambio di rotta. Il Piano Casa europeo approvato dal Parlamento europeo è stato definito dai movimenti per l’abitare “una profonda delusione”, con un documento che guarda al mercato e alla finanza immobiliare senza affrontare il fabbisogno abitativo di chi è escluso dal mercato.



La Spagna in piazza: il caso Maricarmen

Il caso più emblematico degli ultimi mesi arriva dalla Spagna. Maricarmen Abascal, un’anziana invalida di 87 anni sfrattata a fine settembre dopo che la sua casa era stata acquistata da una società immobiliare, è diventata il simbolo di una protesta che si è trasformata in una mobilitazione nazionale per il diritto alla casa. Poco prima di morire, aveva lanciato dall’ospedale un appello ai manifestanti: “Coraggio! Lottate, difendete ciò che è vostro.” Il governo Sánchez aveva approvato due decreti urgenti sulla casa per proteggere gli inquilini vulnerabili — ma il Congresso li ha bocciati. La portavoce della Confederación de Sindicatos de Inquilinas avverte: “Quello che succede in Spagna sta già arrivando in altri Paesi.”



La rete europea si organizza

A Bologna, a maggio 2026, si è riunita l’assemblea semestrale della European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC), una delle principali reti europee che riunisce movimenti, sindacati degli inquilini, collettivi e organizzazioni impegnate sul diritto all’abitare. Un segnale che la protesta non è più frammentata ma cerca una risposta coordinata a scala continentale.



In Italia, il 2026 si è aperto con 40mila sfratti, 70mila case popolari vuote e inutilizzate per mancanza di manutenzione, e centinaia di migliaia di famiglie in lista d’attesa per un alloggio popolare. Il Piano Casa del governo Meloni, approvato con il decreto-legge 66/2026, è arrivato in ritardo e interviene quasi esclusivamente sull’offerta, senza affrontare le cause strutturali.

La proposta: recuperare il patrimonio esistente

Confartigianato Imprese Sardegna indica una via concreta: recuperare gli immobili inutilizzati, riqualificare il patrimonio esistente e sviluppare nuove soluzioni abitative. Una leva che potrebbe fare due cose contemporaneamente — rendere la casa più accessibile e sostenere le oltre 23mila imprese del settore delle costruzioni presenti nell’isola, che danno lavoro a 42mila addetti e producono 1,3 miliardi di euro di valore aggiunto.

Il messaggio è semplice quanto dirompente: in Sardegna — come in gran parte d’Europa — non mancano le case. Manca la volontà politica di metterle a disposizione di chi ne ha bisogno.