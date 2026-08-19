Pestaggio omofobo in Sardegna a Ferragosto, «Trascinato in un vicolo dal branco e colpito con una pietra»

Il livido sotto l'occhio è ancora visibile. Angelo Ratti, 39 anni, racconta l'aggressione subita sulla spiaggia di Porto Istana prima di Ferragosto: una trentina di ragazzi, molti minorenni, lo ha preso a pugni, calci e colpito con una pietra. Ora si riapre il dibattito sulla legge contro i crimini d'odio.

La notte di Porto Istana

Era una serata come tante, in un locale sulla spiaggia di Porto Istana, in Sardegna. Angelo Ratti, dj e fra gli ideatori di Biscotto della Fortuna — progetto musicale e di clubbing che unisce italiani di seconda generazione, mondo queer e culture diverse — aveva appena concluso un evento ad Orosei e si era fermato con la madre al bar in spiaggia, proponendo una serata. Tutto era andato bene, la gente aveva partecipato, l'atmosfera era tranquilla.

Poi, mentre il collettivo stava raccogliendo l'attrezzatura per andarsene, è arrivato il primo pugno. E il primo insulto.

«Una imboscata»: la ricostruzione dell'aggressione

«Siamo finiti in quella che crediamo sia stata una imboscata» racconta Angelo. Una trentina di ragazzi del posto, molti dei quali minorenni, lo ha circondato. «Una serie di pugni sulla testa». Quando Angelo ha alzato le braccia gridando che non avrebbe risposto fisicamente e che si trattava di un attacco omofobo, la situazione è ulteriormente degenerata.

«Sono stato allontanato, trascinato per terra e immobilizzato». Una ragazza del collettivo che ha cercato di intervenire ha rimediato una ferita alla schiena, e le è stato detto: «Ringrazia che sei una femmina, perché sennò ti avremmo riservato lo stesso trattamento». Angelo è stato poi trascinato in un vicolo buio e colpito con una pietra sulla testa.

Il proprietario del locale, invece di intervenire in difesa delle vittime, ha risposto al collettivo con un insulto omofobico, invitandoli ad andarsene.

Soccorsi, questura e le minacce del padre di un minorenne

Quando sono arrivati i soccorsi, mentre Angelo era ancora sanguinante, gli è stato chiesto se fosse omosessuale. La vicenda non si è chiusa lì: il padre di uno dei ragazzi minorenni portati in questura lo ha contattato sul cellulare, prima chiedendo di «trovare un accordo», poi passando ad «attacchi e minacce» che sono ora a disposizione degli investigatori.

L'inchiesta e il dibattito sulla legge contro i crimini d'odio

Angelo Ratti ha denunciato tutto sui social e in questura, facendo partire un'inchiesta della Procura di Tempio Pausania. La vicenda ha riacceso il dibattito su una legge contro i crimini d'odio: l'eurodeputato Alessandro Zan ha ribadito che «serve subito».

Angelo, che ha compiuto 39 anni il giorno prima del pestaggio, non cerca vendetta: «Non cerco un colpevole, cerco una soluzione perché non avvenga mai più». L'aggressione ha però innescato una catena di solidarietà e una raccolta fondi online, il cui ricavato andrà all'associazione Milano Checkpoint.

Chi è Angelo Ratti e cos'è Biscotto della Fortuna

Angelo Ratti è uno dei promotori di Biscotto della Fortuna, progetto culturale e musicale che punta ad avvicinare persone di culture e sensibilità diverse — dagli italiani di seconda generazione al mondo queer — attraverso eventi di clubbing. Il progetto ha in calendario date internazionali, tra cui Helsinki e Berlino.

«Credo che volessero farci scappare senza compenso, ma la situazione gli è sfuggita di mano» dice Angelo. Il risultato è stato «un delirio surreale che è durato tantissimo». Ma anche, nelle sue speranze, l'apertura di «un dibattito non di guerra, ma risolutivo, di visione, per fare in modo che le persone siano coscienti del problema».