Eclissi di sole: dove vederla in Sardegna e come proteggersi gli occhi

Stasera, prima del tramonto, il cielo della Sardegna offrirà uno spettacolo raro: un'eclissi solare parziale visibile dalla maggior parte dell'isola. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdertela e, soprattutto, per osservarla in sicurezza.

Dove osservare l'eclissi in Sardegna

La Sardegna è una delle regioni italiane meglio posizionate per godere del fenomeno questa sera. I luoghi ideali sono quelli con orizzonte aperto verso ovest, dove il sole tramonterà durante o subito dopo l'eclissi:

Capo Caccia e la Riviera del Corallo (Alghero) — il profilo delle falesie a picco sul mare offre uno scenario spettacolare

(Alghero) — il profilo delle falesie a picco sul mare offre uno scenario spettacolare Capo Testa (Santa Teresa Gallura) — punto panoramico tra i più suggestivi del nord dell'isola

(Santa Teresa Gallura) — punto panoramico tra i più suggestivi del nord dell'isola Su Nuraxi di Barumini — l'eclissi sul nuraghe patrimonio UNESCO è uno scenario unico

— l'eclissi sul nuraghe patrimonio UNESCO è uno scenario unico Le spiagge del Sulcis — orizzonte libero verso ovest, ideale per seguire il fenomeno fino al tramonto

— orizzonte libero verso ovest, ideale per seguire il fenomeno fino al tramonto Il lungomare di Cagliari — accessibile a tutti, con vista aperta sul mare

Il consiglio è arrivare con almeno mezz'ora di anticipo, trovare una posizione comoda e prepararsi con gli occhiali giusti.

A che ora avviene l'eclissi stasera

L'eclissi sarà visibile nel tardo pomeriggio, nelle ore precedenti il tramonto. Tenete d'occhio l'orario esatto per la vostra zona: il fenomeno durerà diversi minuti e il momento di massima copertura del sole è quello da non perdere.

Come osservarla senza danneggiare gli occhi

Questo è il punto più importante. Il Ministero della Salute ha diramato raccomandazioni ufficiali molto chiare: guardare il sole durante un'eclissi — anche per pochi secondi — può causare danni permanenti e irreversibili alla retina, senza che si avverta alcun dolore immediato. I sintomi possono comparire anche ore o giorni dopo.

L'unico strumento sicuro: gli occhiali certificati ISO 12312-2

Esiste un solo modo per osservare direttamente l'eclissi in totale sicurezza: utilizzare occhialini specifici per eclissi solari (Eclipse Glasses) certificati con la norma ISO 12312-2. Nient'altro è sufficiente.

Cosa NON usare — anche se sembra sicuro

Molti commettono l'errore di usare ripari improvvisati che non proteggono adeguatamente:

❌ Occhiali da sole, anche sovrapposti

❌ Pellicole radiografiche

❌ Filtri fatti in casa

❌ Occhiali da saldatore

❌ Mirini o oculari di fotocamere e binocoli

Nessuno di questi garantisce una protezione sicura.

Attenzione particolare a bambini e anziani

I bambini e ragazzi sono i soggetti più a rischio: i loro occhi sono più vulnerabili e il fascino dell'eclissi può spingerli a guardare verso il sole. L'osservazione deve avvenire sempre sotto la supervisione continua di un adulto, che deve assicurarsi che gli occhialini certificati vengano indossati ininterrottamente.

Anche le persone anziane o con patologie oculari preesistenti, o chi ha subito interventi chirurgici agli occhi, sono considerati soggetti a maggior rischio.

Cosa fare se dopo l'eclissi notate disturbi alla vista

Se nelle ore o nei giorni successivi all'osservazione notate qualsiasi disturbo visivo, anche lieve — visione offuscata, macchie, sensibilità alla luce — recatevi immediatamente da un oculista. Non aspettate che i sintomi peggiorino.

L'eclissi non fa male alla salute (tranne agli occhi)

È bene sfatare alcuni falsi miti: l'eclissi solare non ha alcun effetto sulla gravidanza, sull'alimentazione o sulla salute generale. L'unico rischio reale, confermato dalla comunità medica, riguarda esclusivamente la vista per osservazione diretta senza protezione adeguata.