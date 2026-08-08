Continuità territoriale nel caos: dopo i voli saltati la Regione monitora i disagi

Giorni difficili per i passeggeri della continuità territoriale aerea in Sardegna. Nel giro di poche ore, giovedì scorso, la rotta Roma-Cagliari è stata teatro di due atterraggi di emergenza a Fiumicino nella stessa giornata.

Un aereo decollato da Fiumicino alle 13.30 con destinazione Cagliari non aveva ancora raggiunto i 5mila piedi di quota quando è stato costretto a tornare indietro, dopo il riscontro di una depressurizzazione in cabina. La compagnia ha confermato "un'anomalia all'impianto di pressurizzazione", precisando che l'atterraggio si è svolto regolarmente e in sicurezza per i 106 passeggeri a bordo.



Il caso non è rimasto isolato: lo stesso aeromobile è tornato in servizio in serata, ma anche il volo delle 22.50 ha dovuto invertire la rotta a metà tratta per la medesima anomalia, questa volta con 69 passeggeri a bordo. Tra i due rientri, si è registrata anche la cancellazione del volo atteso a Elmas alle 18.30, per un totale di tre collegamenti saltati in un solo giorno sulla stessa rotta.



I disservizi non si sono fermati lì: nei giorni successivi altri tre voli sono stati cancellati sulla tratta Cagliari-Fiumicino, due in partenza dal capoluogo sardo e uno sulla rotta inversa, alimentando le proteste di passeggeri e opposizioni.



Sul caso è intervenuta l'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, che ha voluto innanzitutto rassicurare sull'aspetto della sicurezza: la priorità, ha sottolineato, resta sempre quella, e l'aereo coinvolto nei problemi di pressurizzazione era regolarmente autorizzato dopo i controlli dell'Enac. La Regione, pur riconoscendo i disagi patiti dai passeggeri, ha ricordato che il servizio di continuità territoriale continua comunque a garantire oltre ottanta collegamenti giornalieri, in un periodo di traffico aereo in forte crescita.

Manca ha inoltre rivendicato la trasparenza dell'amministrazione, ricordando le segnalazioni già inviate alla compagnia e le prime sanzioni applicate per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L'assessora ha confermato un confronto diretto in corso con Aeroitalia e ha annunciato che è allo studio un provvedimento a sostegno dei maggiori costi del carburante sostenuti dai vettori impegnati nella continuità territoriale, promettendo che la Regione continuerà a pretendere il massimo rispetto degli obblighi contrattuali da parte del vettore.