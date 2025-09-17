Tyrrhenian Link, partita la posa del mega cavo tra SIcilia e Sardegna

Iniziati i lavori a Termini Imerese, il collegamento sotterraneo, che sarà il più grande al mondo nel suo genere, arriverà fino a Terra Mala, nella città metropolitana di Cagliari.

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e Nexans, operatore mondiale nella progettazione e produzione di sistemi e servizi di collegamento via cavo, hanno avviato oggi a Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (Palermo), la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Una volta completato, il collegamento tra Sicilia e Sardegna stabilirà un primato mondiale, raggiungendo circa 2.150 metri sotto il livello del mare e fissando nuovi standard per le infrastrutture di trasmissione elettrica. Per l'opera, che comprende anche la tratta est tra Sicilia e Campania, la cui fase di installazione del primo dei due cavi si è conclusa a maggio, Terna investirà complessivamente circa 3,7 miliardi di euro.

"Il Tyrrhenian Link è un progetto straordinario non solo per le sue dimensioni e per la profondità record di installazione, essendo il primo del suo genere a essere realizzato, ma anche per l'impatto duraturo che avrà sul futuro energetico dell'Italia", ha sottolineato Pascal Radue, vicepresidente esecutivo, PWR Transmission, Nexans. "Questo risultato è stato reso possibile dalle nostre capacità di installazione sottomarina di livello mondiale e da decenni di esperienza nella realizzazione di complessi progetti ad alta tensione in tutto il mondo", ha concluso. Dal punto di vista tecnico, l'infrastruttura si compone di due linee elettriche sottomarine in corrente continua a 500 kV, per un totale di circa 970 km, con una capacità di trasporto pari a 1.000 MW per ciascun ramo. Nel dettaglio, la posa del primo collegamento della tratta ovest sarà realizzata da Nexans in due fasi: la prima, lunga 200 chilometri, si concluderà a settembre 2025; la seconda, di circa 280 chilometri, sarà avviata a dicembre 2025.

Il collegamento tra Sicilia e Sardegna, autorizzato a settembre 2023 dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, si estenderà per circa 480 chilometri tra l'approdo di Fiumetorto e quello di Terra Mala (Cagliari). Le stazioni di conversione saranno realizzate a Selargius (Cagliari), da dove partirà un cavo interrato lungo circa 30 chilometri fino all'approdo costiero, e in contrada Caracoli, nel territorio di Termini Imerese, collegata all'approdo marino tramite un tracciato interrato lungo circa sette chilometri. In entrambe le isole coinvolte dal progetto sono state avviate le attività di espianto e ripiantumazione degli ulivi presenti nelle aree destinate alla realizzazione delle future stazioni di conversione. Inoltre, per proteggere gli ecosistemi marini, Terna ha effettuato interventi di trapianto di Posidonia oceanica in Sardegna e di Cymodocea nodosa in Sicilia, selezionando i siti più adatti a favorire il radicamento delle piante.

Foto | Giacomo Carena su Flickr