Sardegna a Settembre: la Guida Definitiva per Scoprire l'Isola nel Mese Perfetto

Settembre in Sardegna non è semplicemente un mese, è una stagione a sé stante. È il momento in cui l'estate cede il passo a un ritmo più lento, il caldo intenso si attenua lasciando spazio a un clima perfetto, il mare conserva il calore accumulato e le folle estive si diradano.

È, forse, il periodo ideale per visitare l'isola. Ecco i nostri consigli su cosa vedere e fare per una vacanza indimenticabile.

Perché Scegliere la Sardegna a Settembre?

Clima impeccabile: Le temperature sono miti, ideali per escursioni e visite culturali senza soffrire il caldo torrido. Le giornate sono ancora lunghe e soleggiate.

Mara da sogno: Il mare ha una temperatura media di 23-25°C, spesso più caldo che a giugno, perfetto per bagni, snorkeling e immersioni.

Turismo ridotto: Si viaggia con più tranquillità, si trovano parcheggi con più facilità, i ristoranti sono meno affollati e si gode appieno della pace dei luoghi.

Vini e Vendemmia: Settembre è il mese della vendemmia, un'ottima occasione per visitare cantine e gustare vini locali come il Cannonau.

Eventi e Sagre: Si svolgono numerose sagre patronali e festival enogastronomici autunnali, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura sarda.

Cosa Vedere e Fare: Itinerari e Consigli

1. Le Spiagge senza Folla

Con l'estate che volge al termine, potrete godervie alcune delle spiagge più famose in relativa tranquillità.

Cala Mariolu e Cala Goloritzé (Baunei): L'accesso via mare è più semplice e le barche sono meno numerose. I colori del mare e delle calette sono spettacolari.

La Pelosa (Stintino) e il La Maddalena: Il vento di maestrale estivo si placa, regalando giornate di calma piatta per esplorare l'arcipelago.

Cala Coticcio (Caprera): La "Tahiti sarda" è più accessibile e godibile senza l'assalto quotidiano di visitatori.

Le Dune di Piscinas (Arbus): Un deserto di sabbia che si tuffa nel mare. A settembre le temperature sono ottime per camminate emozionanti al tramonto.

2. Escursioni nella Natura

Il clima fresco è perfetto per esplorare l'entroterra sardo, ricco di paesaggi incontaminati.

Gola su Gorropu: Il "Grand Canyon sardo". Le escursioni guidate sono più piacevoli con temperature miti. Un'esperienza mozzafiato per gli amanti del trekking.

Parco Nazionale dell'Asinara: Visitare l'isola-parco in fuori stagione è un privilegio. Oltre alle spiagge, si possono osservare i famosi asinelli bianchi e la storia del carcere in totale pace.

Supramonte di Orgosolo: Un trekking tra le maestose montagne calcaree, alla scoperta dei celebri murales del paese e dei paesaggi pastorali.

3. Scoprire le Città e la Cultura

Approfittate delle giornate limpide per visitare i centri storici e i siti archeologici.

Alghero: Passeggiare lungo le mura catalane al tramonto, visitare le grotte di Nettuno (con il mare spesso più calmo) e assaggiare l'aragosta alla algherese.

Cagliari: Il quartiere storico di Castello, il Bastione di Saint Remy e l'anfiteatro romano sono mete ideali. Da non perdere una gita allo stagno di Molentargius per vedere i fenicotteri rosa.

Barbagia e i Nuraghi: Visitate il Su Nuraxi di Barumini (patrimonio UNESCO) o il complesso nuragico di Tiscali, incastonato in una montagna. A settembre, i paesi della Barbagia cominciano a vivere l'atmosfera autunnale delle sagre.

4. Esperienze Enogastronomiche

Settembre è un mese di abbondanza.

Vendemmia nel Cannonau: Nell'hinterland di Nuoro e Ogliastra, molte cantine organizzano degustazioni e permettono di assistere alle prime fasi della vendemmia.

Sagre Paesane: Informatevi sulle sagre dei paesi. A settembre si celebrano funghi, castagne, formaggi e prodotti locali. È un'immersione totale nella tradizione.

Ricorda di assaggiare: La porceddu (maialino da latte), i culurgiones (ravioli di patate e menta), il pecorino sardo stagionato e i dolci secchi come le pardulas.

5. Sport e Avventura

Mountain Bike: I sentieri dell'entroterra e della costa sono perfetti per il biking con questo clima.

Kayak e Snorkeling: La trasparenza dell'acqua e la calma del mare permettono esplorazioni incredibili lungo le coste, specialmente nelle cale dell'Ogliastra e del Sulcis.

Vela: Partire per una crociera in barca a vela lungo costa orientale o nell'arcipelago de La Maddalena è un'esperienza indimenticabile.

Consigli Pratici per Viaggiare a Settembre

Cosa mettere in valigia: Portate un abbigliamento "a cipolla". Costumi, magliette e shorts per il giorno, ma anche una felpa o un giubbino leggero per le serate più fresche, specialmente se soggiornate nell'entroterra. Non dimenticate scarpe comode per le escursioni.

Prenotazioni: Anche se è bassa stagione, è sempre meglio prenotare volo e auto a noleggio con un po' di anticipo. Molti strutture chiudono per ferie proprio a ottobre, quindi settembre è ancora pienamente operativo.

Orari di Apertura: Verificate gli orari di attrazioni, musei e traghetti per le isole minori, poiché potrebbero iniziare ad applicare gli orari invernali ridotti a partire dalla metà del mese.

Settembre in Sardegna è un'opportunità unica per vivere l'essenza più pura e autentica dell'isola, tra natura, cultura e sapori, tutto avvolto dalla luce dorata dell'estate che se ne va. Buon viaggio!