La Consulta: autonomia differenziata incostituzionale in 7 punti, esulta la Sardegna

Smontata dalla Corte costituzionale buona parte della Legge Calderoli, e la presidente Todde rivendica il successo: "difesa l'uguaglianza tra tutti i cittadini".

Sono incostituzionali sette punti della legge sull’autonomia differenziata o legge Calderoli. È la decisione della Corte Costituzionale, che fa esultare la Sardegna e le altre regioni (Puglia, Campania, Toscana) che avevano ricorso contro una norma accusata di spezzare l’unità nazionale. Dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi. I giudici hanno ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge - punto sul quale si focalizzano tutte le reazioni di centrodestra, dove spicca ilsilenzio di Fratelli d'Italia - considerando invece "illegittime" alcune specifiche disposizioni. Tra i sette profili della legge ritenuti incostituzionali c'è la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei Lep. Bocciato anche il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei Lep sui diritti civili e sociali senza idonei criteri direttivi con la "conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento".

Stop inoltre alla possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito perché "potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti che - dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite -non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni". Ma al di là delle bocciature, comunque importanti, la Corte rimette al centro il principio di sussidiarietà. E sottolinea che la distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni "non" deve "corrispondere all'esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico "ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione".

È, dunque, "il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni". Per questo l'Autonomia "deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini". Un successo per chi, come la presidente sarda Alessandra Todde, si è battuta fin dall’inizio contro la riforma leghista e ora ricorda che "tutte le disposizioni dichiarate incostituzionali figurano tra quelle impugnate dalla Regione Sardegna, la quale colleziona tra le regioni ricorrenti il più alto numero di motivi di impugnazione accolti. A riprova del fatto che l'iniziativa sarda non aveva carattere pretestuoso, né era indotta da motivazioni propagandistiche, ma era sinceramente animata dal proposito di contribuire al ripristino della legalità costituzionale violata". "La Corte ha ribadito che questa legge non si può applicare automaticamente alle Regioni speciali come la Sardegna", prosegue e "grazie a questa fondamentale pronuncia possiamo finalmente reimpostare su basi più solide il rilancio di una nuova stagione di riforme del regionalismo speciale e ordinario, che vedrà la Sardegna in prima linea nella difesa e nello sviluppo del principio autonomistico. Come più volte dichiarato, la Sardegna non può accettare una legge che mina la nostra specialità, che ci danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Per come è stata pensata, questa è una legge che favorisce le Regioni più ricche a discapito dell'equità e della solidarietà nazionale oltre che delle prerogative costituzionali che ci sono state riconosciute attraverso il nostro Statuto. La Sardegna - conclude la presidente - si è battuta con tutti gli strumenti possibili per difendere la Costituzione, i diritti, l'uguaglianza e la dignità dei sardi e di tutti i cittadini".

Foto - Lcc