Le categorie di videogiochi più amate in assoluto

Come ben sappiamo, il settore del gaming raramente prevede battute d'arresto. Questo tipo di passatempo, infatti, coinvolge più del 30% della popolazione dai 6 ai 64 anni.

Un'importante impennata è stata originata dagli smartphone, che permettono di giocare in mobilità e senza possedere una console o un computer. Vediamo quali sono le categorie di videogame più giocate, dalla slot halloween fortune al picchiaduro Tekken.



I Role-Playing Game

Meglio noti come RPG, gli Role-Playing Game sono dei giochi di tipo fantasy, la cui trama si sviluppa indossando i panni di un personaggio, il quale è chiamato ad affrontare delle battaglie e a migliorare le proprie caratteristiche con lo scorrimento del gameplay. Il genere in questione si gioca prevalentemente online, offrendo la possibilità di sfidare avversari di tutto il mondo.



I simulatori di guida

Si tratta di un genere molto amato, nonché grande protagonista delle sale giochi, in cui è spesso presente con speciali attrezzature, dalle riproduzioni di motociclette a quelle relative alle vetture da corsa. I simulatori di guida possono essere giocati su PC, su console e sugli smartphone, imponendosi come uno dei generi più emozionanti.



Gli FPS

I First-person shooter sono dei titoli in cui il gamer ha il compito di uccidere i propri rivali con una visuale in prima persona. Questo genere è molto in voga negli e-Sports, ossia le competizioni sportive che si basano sui videogiochi.



I MOBA

Conosciuti anche come ARTS, i Multiplayer Online Battle Arena, proprio come gli FPS, rientrano tra i giochi più comuni per quanto concerne il gioco a livello professionale. In questo caso si tratta di un genere di strategia che prende vita tra due diverse squadre, in cui il giocatore ha l'obiettivo di distruggere il quartier generale degli avversari salvaguardando il proprio. A seguito delle vittorie, il giocatore avrà la possibilità di ricevere delle ricompense, così da migliorare la propria dotazione e passare di livello.

Gli iGame

Giocare alle specialità del casinò stando comodamente a casa ha esaudito il sogno di numerosi appassionati di sale da gioco. Tale categoria prende il nome di iGame, in cui rientrano il poker, il blackjack e le slot online.



I picchiaduro

Quello dei picchiaduro è un genere che entra a pieno diritto tra quelli storici. Questa categoria risulta ancora oggi tra le più giocate, sia online sia offline, poiché è perfettamente giocabile contro la CPU così come contro avversari umani. Sono molteplici le tipologie di picchiaduro, comprese quelle che riguardano le competizioni sportive, come le arti marziali, la boxe o il Wrestling.



I giochi sportivi

Calcio, tennis, basket e chi più ne ha più ne metta. Da quando esistono i videogiochi, poter sfidare un amico o la CPU nel proprio sport preferito è un'attività mai passata di moda. Con l'avvento di Internet, tali videogiochi hanno avuto un'ulteriore impennata, grazie all'opportunità di giocare contro i propri amici o contro avversari casuali anche se non ci si trova nella stessa stanza. Sono disponibili dei tornei di rilevanza internazionale, specie quelli relativi ai giochi di calcio.