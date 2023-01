Trovare lavoro come croupier

In un periodo in cui trovare lavoro diventa sempre più complicato in Italia, si può pensare di affidarsi a qualche alternativa interessante soprattutto se si ha la passione per il gioco.

In Sardegna ci sono tanti casinò, centri scommesse, luoghi di aggregazione dove poter tentare la fortuna con il gioco d’azzardo. Chiaramente non si può sperare di guadagnare dalle scommesse, il rischio di ritrovarsi a fare i conti con problemi economici in questi casi è piuttosto elevato, incappando a volte in un vortice patologico come lo è la ludopatia.

C’è la possibilità di guadagnare in questo settore ritrovandosi dall’altra parte del tavolo, non facendo quindi parte della categoria dei giocatori d’azzardo. Un lavoro che può essere remunerativo ed interessare chi ha dimestichezza in questo settore è sicuramente quello del croupier. Tra l’altro con la diffusione di casinò online, con la possibilità di giocare comodamente a casa su diversi siti adibiti a questo tipo di attività, la figura del croupier risulta essere sempre più ricercata, anche se in questo caso lo stipendio sarà più basso.

Le caratteristiche del croupier

A questo punto può essere interessante capire come diventare croupier, conoscendo le caratteristiche di cui si ha bisogno per essere predisposti a questo tipo di professione. Prima quindi di cercare lavoro in questo settore, vedere se nelle zone della Sardegna si ha necessità di questa figura professionale, è importante capire se si hanno le credenziali per entrare in questo mondo. Il croupier è l’addetto al casinò, si trova ai vari tavoli per un contatto diretto con i giocatori d’azzardo, distribuendo ad esempio le carte, le varie fiches, le palline e così via. Il suo ruolo è chiaramente centrale nei casinò e deve stare molto attento a diversi fattori.

Un elemento indispensabile che deve disporre un ottimo croupier è la capacità di adattarsi ad ogni tipologia di persona che gli si presenta davanti. In questi luoghi si trovano persone di ogni genere e bisogna essere abbastanza socievoli. Tra le altre caratteristiche su come diventare croupier ritroviamo la conoscenza della lingua inglese, davvero indispensabile in questo settore. Questo proprio perché al casinò giungono giocatori da ogni parte del mondo e bisogna essere in grado di comunicare con loro. Attenzione anche all’aspetto motorio, un croupier non deve mai risultare impacciato, ma essere in grado di muoversi in scioltezza al tavolo.

Infine non può mancare la capacità di agire in fretta ed in modo corretto nei calcoli matematici. Il croupier è anche colui che divide le vincite, controlla le scommesse, c’è bisogno di concentrazione e bravura nel calcolo mentale, il rischio di farsi fregare è infatti dietro l’angolo.

Quanto guadagna un croupier?

Per quanto riguarda invece la retribuzione, la parte più interessante di questo lavoro, si parte da uno stipendio fisso di 1200 euro, ma varia a seconda di alcuni fattori come esperienza e dove si lavora. A questo salario minimo va aggiunto però almeno un 50% di mance, il che inevitabilmente aumenterà il guadagno. Si può però fare carriera e diventare pit boss, chi si occupa di gestire i vari croupier ai tavoli e qui lo stipendio mensile ammonta ad almeno 5000 euro. Per chi lavora invece nel settore online chiaramente dovrà rinunciare alle mance, sicuramente è più conveniente lavorare in un casinò fisico.

Foto | C Watts su Flickr