Aziende: ecco i gadget personalizzati più gettonati

I gadget personalizzati sono sempre più ricercati dalle aziende che desiderano investire nel proprio futuro, accrescere la conoscenza del brand e fidelizzare i propri clienti.

Tutte le più recenti ricerche nel settore del marketing concordano sul fatto che questa tipologia di investimento pubblicitario è infatti decisamente utile e presenta una combinazione molto interessante di vantaggi. Ovviamente la scelta dei gadget dipende sempre anche dal settore di appartenenza di un'azienda ma ve ne sono alcuni maggiormente gettonati in questo periodo.

Tra questi vi sono gli "evergreen", ovvero tutti i gadget che si prestano particolarmente bene ad essere personalizzati, come ad esempio: magliette, felpe, braccialetti in silicone, penne, portachiavi e cappellini. Poi vi sono quelli legati a questo preciso momento storico, come ad esempio le mascherine personalizzate e infine i gadget "ecosostenibili", come ad esempio le borse "shopper" in cotone e le borracce riutilizzabili in alluminio o in acciaio.

In generale i gadget personalizzabili per aziende sono degli strumenti molto utili per migliorare la visibilità del brand e pubblicizzare i servizi offerti. In particolare, scegliere oggetti di uso quotidiano da donare a clienti e dipendenti è la strategia migliore per rafforzare l’immagine della propria società in modo immediato e funzionale.

Come scegliere i gadget aziendali

Un buon gadget aziendale per ottenere lo scopo per cui viene commissionato, ovvero aumentare la conoscenza di un brand, deve essere sempre ben studiato e curato in ogni sua componente. Per prima cosa è sicuramente importante rivolgersi a specialisti del settore, in modo che i gadget possano essere realizzati nel migliore dei modi, ovvero con una buona qualità di stampa, e di conseguenza offrire un'immagine altamente professionale dell'azienda che li ha commissionati.

Oltre ad individuare quindi una buona qualità di produzione e personalizzazione è anche molto utile prendere in considerazione altri aspetti aggiuntivi, come ad esempio:

Velocità di consegna.

Assistenza tecnica.

Scelta dei gadget adatti.

Servizio di anteprima di stampa.

L'assistenza tecnica è molto importante per chi decide di stampare dei gadget aziendali, sia per ottenere un prodotto realmente all'altezza delle proprie aspettative tramite l'anteprima di stampa, sia per scegliere l'oggetto più adatto alle proprie caratteristiche. I migliori portali del settore presentano spesso anche una sezione blog che permette di prendere spunto e individuare delle idee interessanti di personalizzazione che possono poi essere sviluppate.

Uno dei grandi vantaggi di questa forma promozionale è quella di avere un costo fisso, standardizzato e preventivato in anticipo, che offre però molto spesso un buon ritorno d'immagine nel corso del tempo. Inoltre diversi studi hanno anche sottolineato come questi strumenti siano in grado di incrementare la coesione e lo spirito di squadra all'interno di un gruppo.

Come scegliere i gadget più adatti

Ogni azienda dovrebbe poi individuare i gadget più adatti per la personalizzazione in base all'obiettivo che desidera raggiungere e all'immagine che vuol trasmettere della propria realtà. Per esempio, chi desidera che la propria azienda venga relazionata con un concept "ecofriendly", potrebbe optare per delle borracce in alluminio o per delle borse in cotone riutilizzabili. Queste potrebbero poi essere abbinate anche a delle magliette realizzate in cotone.

Per un'azienda che opera nel settore dello sport o del wellness potrebbe essere indicato scegliere dei gadget sportivi come ad esempio: t-shirt, felpe, braccialetti in silicone e altri oggetti simili. Mentre per chi è attivo in un contesto da ufficio è possibile scegliere molti oggetti appositi, come graffe, set memo, calcolatrici, gomme, penne usb, matite e molto altro. In questo caso i gadget possono riguardare anche oggetti "tecnologici" che possono favorire la diffusione di un'immagine smart dell'azienda.

Vi sono poi dei consigli generali che si adattano alla perfezione a qualsiasi stampa: per un logo con tratti fini è sicuramente meglio individuare un oggetto con uno spazio di stampa molto ampio, in modo da poterlo mettere in risalto. Per chi invece ha un logo multicolore è sempre meglio optare per una superficie di stampa di colore bianco e di conseguenza scegliere degli oggetti che si prestino a questa esigenza.

Foto | Naaman Saar Stavy su Flickr