Finanza personale: sempre più italiani scelgono di investire da casa

Gli investimenti sono sempre più una questione privata, o almeno questo è quanto emerge dalle ultime analisi del settore.

Queste mostrano chiaramente come un numero sempre crescente di italiani decida di gestire in totale autonomia le proprie finanze. Questo aspetto è particolarmente significativo, in quanto nasconde un cambiamento notevole nelle modalità di investimento, visto che fino a non molti anni fa la cosa più normale e frequente era che una persona che desiderava operare un investimento si rivolgesse ad un intermediario.

Il cambiamento nelle modalità di gestione dei risparmi è avvenuto in modo progressivo, soprattutto negli ultimi dieci anni. L'ultimo biennio è stato però quello determinante che ha dato una vera e propria netta accelerazione a questo interessante e dinamico processo. Nella determinazione di questo risultato odierno ha sicuramente giocato un ruolo determinante anche la pandemia, che ha abituato sempre più persone a gestire autonomamente molti fattori, tra i quali anche le finanze personali o familiari.

A questo si aggiunge poi un altro aspetto di grande importanza, ovvero il fatto che i migliori broker di trading online hanno sviluppato negli ultimi anni delle piattaforme sempre più intuitive e semplici da utilizzare. Queste sono inoltre aperte anche a chi non desidera investire delle cifre molto alte, cosa che non era ovviamente possibile ottenere con un investimento tradizionale. Tutto ciò ha portato quindi tantissimi italiani a gestire autonomamente i propri investimenti e ad adottare una serie di comportamenti necessari per farlo.

Come investire con la massima autonomia

Per capire come investire da casa è bene seguire i consigli degli esperti che spiegano in modo chiaro come muoversi in autonomia sui mercati finanziari, aiutando gli utenti a sviluppare le necessarie competenze per evitare eventuali errori e valutare con attenzione tutte le opportunità offerte. Per quanto riguarda gli strumenti necessari, questo aspetto non deve preoccupare più di tanto, in quanto è sufficiente avere uno smartphone, un pc o un tablet con connessione alla rete internet. La maggior parte delle persone decide di utilizzare il proprio cellulare, semplicemente installando una apposita applicazione.

Questo è proprio il punto maggiormente centrale, in quanto caratterizza la scelta di uno dei migliori broker. In generale le piattaforme per il trading online di riferimento si caratterizzano per alcuni aspetti tecnici che in alcuni casi possono variare tra loro. I fattori principali da prendere in considerazione prima della scelta sono:

Livello di sicurezza .

. Deposito minimo richiesto.

Strumenti di gestione dell'investimento.

Modalità demo .

. Formazione per gli iscritti.

Possibilità di agire in copy-trading.

Semplicità di utilizzo.

Il livello di sicurezza è molto alto tra tutti i principali broker che vengono spesso indicati dalle guide di riferimento in questo ambito. Un ulteriore verifica può essere fatta con delle veloci ricerche che vadano ad individuare i certificati di garanzia in possesso di ogni piattaforma, come quello della Consob in Italia o del CySec a livello internazionale. Il deposito minimo è invece un aspetto che varia da broker ad un altro e può essere preso in considerazione da chi desidera iniziare ad investire in totale autonomia con dei piccoli test di importi ridotti.

Scelta di un asset e gestione dell'investimento

Anche sulla scelta di un asset su cui investire e sulle modalità di investimento può influire molto la piattaforma utilizzata. Questo è dovuto al fatto che i migliori broker prevedono la possibilità di utilizzare la modalità demo, ovvero di simulare degli investimenti e vedere i risultati che avrebbero prodotto nel tempo, o di seguire dei veri e propri corsi di formazione rivolti agli iscritti. Con questi importanti strumenti ogni persona può approfondire le proprie conoscenze del settore.

Ciò significa nello specifico: acquisire una maggiore consapevolezza relativa ai rischi e alle potenzialità che un investimento comporta, imparare nuove strategie d'investimento e saper utilizzare gli strumenti di gestione. In generale infatti la scelta di un asset, ovvero dell'ambito di un investimento dovrebbe essere sempre ben soppesata con attenzione. E' molto importante anche diversificare un investimento, in modo da ridurre il rischio, come consigliato da tutti gli esperti del settore.

Inoltre alcune piattaforme consentono anche di operare in modalità Copy-trading, ovvero di replicare le operazioni fatte da alcuni investors di riferimento nel panorama internazionale, ovviamente con importi differenti e conoscendone in anticipo il grado di rischio. In generale oggi esistono quindi molte occasioni per chi sceglie di investire da casa con la massima autonomia, farlo può essere molto appassionante ma è opportuno procedere sempre con estrema cautela, senza mai sottovalutare l'importanza della formazione e dell'aggiornamento sulle novità del settore.

Foto | marco otaola su Flickr