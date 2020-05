Nasce a Norbello il primo cinema Drive-In sardo

Con le limitazioni imposte dal Coronavirus le sale restano chiuse e in vista dell’estate ci si organizza su un modello all’aperto che riporta indietro di qualche decennio.

Potrebbe essere il primo in provincia di Oristano e tra i primi in Sardegna. A Norbello l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Manca, sta organizzando l'apertura del cinema con la formula drive in: tutti in auto davanti al grande schermo, proprio come la formula americana conosciuta nel mondo. Un progetto al quale l'amministrazione lavora in collaborazione con il cinema Joseph di Ghilarza, storica sala della zona.

"Il Drive In si svolgerà all'interno del paese, nella piazza grande", anticipa il sindaco Manca, "stiamo ancora lavorando con gli uffici per stabilire esattamente la capienza". L'avvio è previsto per la fine del mese, mentre è ancora in fase di definizione la programmazione sugli schermi. “È un modo per far tornare i compaesani a una parziale normalità e sostenere le attività del paese, come i bar e le pizzerie, che in questi mesi hanno sofferto per la chiusura obbligatoria", ha spiegato il sindaco di Norbello Matteo Manca. "Ma è anche un modo per creare momenti di aggregazione sociale, tutelando la salute".

Foto | monkeywing su Flickr