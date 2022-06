Qualità della vita, Cagliari al top per gli anziani male per i giovani

L’aspettativa di vita nella città sarda è la più alta tra i capoluoghi italiani, meno appetibile per le ultime generazioni, bene a Nuoro lo spazio abitativo.

C'è Cagliari fra i tre territori al top del dossier sulla Qualità della vita per generazioni (bambini, giovani e anziani) nelle province italiane pubblicato oggi sul 'Sole 24 ore'. Se a Aosta vince per quanto offre ai bambini e Piacenza ai giovani, il capoluogo della Sardegna è leader per speranza di vita a 65 anni: 21,7 anni. Inoltre, Cagliari è prima per numero di medici specialisti e per numero di pediatri attivi ogni mille residenti della fascia 0-14 anni, seconda per infermieri e ottava per spesa pubblica in assistenza domiciliare.

La seconda edizione dei tre indici, calcolati ognuno su una dozzina di parametri statistici di Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia, è stata presentata ieri a Trento, in anteprima, al Festival dell'Economia. Cagliari perde posizioni negli altri due indici: è 21esima per qualità della vita dei bambini e addirittura 80esima per quella dei giovani. Inoltre, figura all'ultimo posto per tasso di fecondità. Per spazio abitativo (indice che misura i metri quadri per unità del settore residenziale) svetta un'altra provincia della Sardegna: Nuoro, al primo posto, davanti a Belluno e Isernia.

Il Sud Sardegna, invece, è primo per giardini scolastici (metri quadri per bambino da 0 a 14 anni nel comune capoluogo) e per numero di studenti per classe. Nella classifica che basata sul numero di bambini fra i 6 e i 14 anni che praticano sport agonistico, Sud Sardegna, Nuoro e Oristano occupano gli ultimi tre posti. Nuoro, Sassari e Oristano sono nelle prime dodici posizioni per l'indice anziani, in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione. Quanto all'assistenza domiciliare, si registra la spesa pubblica più alta per ciascun cittadino sopra i 65 anni in provincia di Oristano, seguita da Nuoro al terzo posto.

Photo | Giorgio Galeotti su Flickr