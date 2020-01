Nel mio nome | Racconto breve

Era il 5 Settembre del 2001, il giorno del mio decimo compleanno.

Era il 5 Settembre del 2001, il giorno del mio decimo compleanno.

Lo ricordo ancora nitidamente, come se fosse oggi.

Ricordo di aver passato la notte in bianco tanta era l’eccitazione; tanta era la voglia di sapere che regali avrei ricevuto per questo mio primo traguardo. Pensavo ai caldi auguri dei mie, alla torta a doppio strato di panna preparata da mia zia e alla festa del pomeriggio organizzata da giorni.

Ricordo che alle prime luci che vidi accendersi nel pianerottolo di camera mia, i miei occhi erano ormai vispi come quelli di un predatore notturno, e come se li sentissi ora, in questo preciso istante, ricordo i bisbigli sommessi dei miei genitori che, alle sei e mezza del mattino, scendevano le scale facendo attenzione a non svegliare la casa che ancora riposava placidamente.

Gli zoccoli di mia madre sfioravano i gradini come i crini di un cavallo fanno con le corde di un violino, mentre il passo di mio padre si trascinava pesante e stanco lungo la via per il bagno, al piano terra di casa mia.

“Ma mi alzo o non mi alzo?” pensavo.

Rimasi ancora stretto al lenzuolo, immobile, come una salma dentro un sarcofago, con lo sguardo rivolto verso il soffitto. In pochi istanti, senza pensarci su due volte con uno slancio repentino mi ritrovai sul ciglio del materasso.

Scesi dal letto e fu subito chiaro che al di là del mio giaciglio ci fosse qualcosa di diverso, di inusuale.

I miei piedi infatti non toccarono subito il pavimento, ma si adagiarono su di una scatola messa sotto di me, come se fosse un gradino per facilitarmi il risveglio.

Gli occhi ancora un po’ appannati scrutarono nella penombra quell’oggetto messo la da chissà chi, e riuscirono a leggere anche se a fatica la scritta Nintendo 64.

Io ancora oggi non sono capace di descrivere la gioia provata al momento.

Ricordo solo che in preda all’euforia iniziai a urlare a squarciagola al mondo: “Non ci posso credere…il Nintendo 64, il Nintendo 64, il Nintendo 64…” solo Dio sa quante volte l’ho ripetuto.

Allora i miei, colti di sorpresa, si fiondarono in camera mia, con una leggera nota di preoccupazione a macchiare un volto appena sottratto alla notte. Mi videro in ginocchio ai piedi del letto, con addosso il pigiamino dei Power Rangers, che cercavo in tutti i modi di liberare la scatola dai mille strati di nastro adesivo.

Il loro viso allora si rasserenò e un sorriso lo falciò da parte a parte. Si strinsero intorno a me come il bue e l’asinello intorno a Gesù Cristo e insieme aprimmo la scatola.

Era il regalo più bello che avessi mai ricevuto. Era una console verde smeraldo con due joystick, Super Mario e World Cup 98.

Un bambino di dieci anni, al tempo, credo non potesse desiderare di meglio.

“Adesso però rimettilo a posto, scendiamo giù e facciamo colazione, poi con calma lo sistemiamo” disse mia madre.

Io obbedii senza replicare. Misi il Nintendo dentro la scatola e mi mossi per raggiungere i miei che ormai avevano già percorso il tragitto da camera alla cucina.

La mia stanza stava al primo piano, separata dal resto da due rampe di scale ognuna di otto gradini.

Feci la prima rampa con la stessa rapidità ed eleganza di uno sciatore, ma proprio quando mancavano solo due scalini prima di raggiungere mamma e babbo, slittai sul penultimo e caddi lasciando dietro di me un suono sordo. Come quello di una pietra che cade nel fango.

Di quel momento non ricordo molto. Ho immagini sfocate di una scia di sangue che macchiava il granito delle scale. Ho solo un vago ricordo delle mani dei miei sporche di un rosso opaco che mi tenevano la testa. Poi più nulla.

Mi risvegliai qualche giorno dopo, nel reparto di pediatria all’ospedale di Oristano.

A bordo letto c’erano i miei genitori, i miei amici e tutti i regali che non riuscii ad aprire il giorno del mio compleanno. Ricordo anche una simpatica infermiera bassa e tozza come la statua di un piccolo Buddha, che mi accarezzava la nuca bendata e mi diceva “beh Luca…riposato? Hai fatto un lungo sonnellino lo sai?”.

Io non mi ero accorto di niente. Lo giuro. So solo che rimasi in quel letto per un'altra settimana osservando medici e infermieri che a turno entravano in camera per esaminare la mia situazione.

Alcuni varcavano la soglia senza nemmeno salutare. Leggevano in tutta fretta la mia cartella, dopo di che, in silenzio, ispezionavano con una piccola torcia i miei occhi, come se fossero speleologi in cerca di tesori.

Allo scadere della settimana lasciai l’ospedale su di una carrozzina. Sentivo il corpo intorpidito ma non ci facevo troppo caso. Pensavo fosse normale, dopo tutto avevo avuto un incidente.

Ma il torpore non svanì. Rimase pressoché identico il mese dopo, poi il mese dopo ancora. I medici alle visite di controllo dicevano di avere pazienza, che alla fine sarebbe svanito e avrei ripreso la vita di tutti i giorni. Ma io glielo leggevo in faccia che si trattava di una bugia.

Spesso la gente pretende di mentire pur consapevole di non esserne in grado. Credono che nonostante tutto sia il modo migliore per alleviare le sofferenze di una persona.

Ma una menzogna è pur sempre una menzogna. È una presa in giro, a prescindere di quanto grossa essa sia. E io già dall’età di dieci anni non tolleravo che mi si nascondesse la verità.

La verità appunto era che il mio braccio sinistro e parte della schiena rimasero insensibili al freddo, al caldo e al tatto. Mentre la zona lombare divenne ipersensibile a ogni stimolo, tanto da non sopportare nemmeno il fatto di avere indosso una magliettina.

Allora io chiedevo spiegazioni ai miei genitori ai quali il viso non brillava più come prima.

Loro non mi dicevano niente. Mi dicevano solo di avere pazienza e che con il tempo ci avrei fatto l’abitudine.

Qualche giorno dopo il carnevale dell’anno successivo distrussi il Nintendo 64 e tutti i giochi che mi avevano regalato.

Dio se solo ripenso agli occhi di mia madre che raccoglieva i cocci…

Non mi rimproverò nessuno per quello che feci, anche se credo avrebbero dovuto, è solo che non riuscivo a schiacciare i tasti, a muovere l’analogico e a calcare sullo Start per mettere in pausa. Così lasciai cadere tutto a terra e lo calpestai avidamente, con la rabbia che comunque non mi restituì il tocco del vento sulla mia schiena.

Iniziai a pensare che questo mondo in realtà non mi volesse realmente bene. Magari poteva essere pur sempre un pensiero esagerato, ma credevo che se mi avesse amato, mi avrebbe risparmiato, almeno nel giorno del mio compleanno.

Man mano che crescevo i miei genitori ormai con le spalle larghe e mille notti di pianto al loro seguito, cercavano di educarmi al fatto che ci fosse gente che in fin dei conti stava messa molto peggio di me, e che alla fine noi eravamo fortunati perché almeno eravamo circondati da gente che ci voleva bene.

“Eja, si” pensavo. Lo capivo molto bene. Vedevo bambini della mia età attraversare i corridoi come se fossero ombre, ogni volta che andavo alle visite di controllo. Era come se fossero inesistenti. Il loro sguardo era vacuo e il viso scavato. Il colore della loro carne mi ricordava per lo più la tonalità che assume il muschio immerso nella muffa all’interno di edifici dismessi.

In quei casi capivo quanto fossi fortunato, e mi chiedevo se avessero almeno qualcuno accanto che gli volesse bene proprio come ce l’avevo io.

Allora per averne conferma la mia mente iniziava a giocare. Guardavo gli adulti insieme a quei ragazzi e cercavo di capire se provassero affetto o no per loro.

“Se il tipo con il maglione arancione fra tre secondi si gratta la mano allora gli vuole bene” pensavo.

Oppure: “Se come escono dalla visita la madre mette fuori prima il piede destro significa che lo ama; se faccio canestro con questo pezzettino di carta nella borsa di mamma allora quel signore difronte a me vuole davvero bene al figlio; se riesco a camminare sulle strisce bianche del pavimento senza sfiorare le mattonelle grigie, allora tutti i genitori che incontrerò amano i loro figli”.

Sapeste quante volte ho odiato chi mi stava davanti perché non si grattava la mano, oppure perché iniziava a camminare con il piede sbagliato.

“Ma come potete essere mostri senza cuore?” pensavo “come potete non voler bene a chi vi sta accanto e soffre come un cane?”.

Le mie domande non trovavano mai risposta. Il mondo intorno a me sembrava non essere in grado di darmi spiegazioni, al contrario pareva suggerirmi che sarei dovuto essere io a trovarle in qualche modo.

Così la risposta a tanti quesiti la trovai solo se riuscivo a battere quindici volte il dito sul tavolo mentre trattenevo il respiro, oppure se una volta arrivato al tre riuscivo o meno a mettere il piede destro perfettamente al centro della mattonella, oppure ancora se prima di andare a dormire riuscivo a fare tre volte il giro del letto senza mai poggiare l’alluce a terra.

Ammetto non fosse un metodo scientificamente attendibile ma mi dava pace.

In un mondo che pian piano faceva razzia della mia tranquillità, questo mio nuovo modo di fare mi teneva in equilibrio.

Con il passare degli anni capii che comunque in un modo o nell’altro anche a causa di queste mie eccentricità ero destinato a rimanere solo.

L’innocenza ormai messa al bando dall’adolescenza che si insinuava come una vipera tra la paglia, mi ricordava che ciò che avevo coltivato fino ad allora, oltre le mura di casa mia, non era un posto nel mondo, era un angolo dove respirare a malapena, e l’ossigeno non era altro se non la pena che la gente provava nei miei confronti.

A quindici anni non avevo più un amico su cui fare affidamento. Ero circondato da persone che in me vedevano il pazzo che non provava dolore, che prima di uscire di casa spegneva nove volte la luce. Quello che prima di varcare l’uscio entrava e usciva dalla porta d’ingresso tre volte. Quello che per poter andare in bagno aveva bisogno di ripeterlo sei volte anche se l’insegnante aveva già detto sì alla prima.

Una persona “normale” non può minimamente immaginare cosa significhi muoversi barcollando in una realtà che accetta tutto tranne il tuo modo di essere.

Non sa cosa si prova nel sentire le risate dei compagni e le umiliazioni dei professori quando chiedevo: “posso andare in bagno? Posso andare in bagno? Posso andare in bagno? Posso andare in bagno? Posso andare in bagno? Posso andare in bagno?” senza sapere che per me fosse necessario farlo.

I miei amici ormai erano quelli che facevano la fila dal neurologo ogni tre mesi. Quelli che dal reparto di oncologia salivano al mio piano e marciavano come zombie lungo un corridoio in penombra.

In cinque anni di trafile mediche ho visto andare via per sempre più di centocinquanta amici. Gente conosciuta appena, ragazzi e ragazze con i quali spesso non avevo mai parlato, ma che non giudicavano il mio battere prima il piede destro, poi quello sinistro, poi la mano destra e infine la mano sinistra, al ferro dello sgabello ogni sei minuti.

Non ridevano di me quando mi alzavo dalla sedia e andavo a regolare il termostato, o il volume dello stereo nella sala d’attesa, per far sì che non ci fossero numeri come il tre o multipli, o numeri doppi.

Ci osservavamo in silenzio, con il rispetto che si deve a chi si libra nell’aria come spettri spinti dalla loro insostenibile leggerezza.

Fuori di lì, fuori da quel posto che letteralmente puzzava di morte, io non ero niente. Non ero un ragazzo che si poteva cercare per giocare a calcetto o a Play Station. Non ero quello con cui poter andare al bar oppure quello con cui scoppiare petardi per le vie del paese. Non ero nemmeno quello che veniva corteggiato dalle ragazze. Al contrario, quelle della mia età avevano letteralmente paura di me, e quando spinto da uno slancio d’intraprendenza ricercata a casa tra le mille paranoie, giusto per sentirsi un po’ normali, mi avvicinavo a loro, loro scappavano ridendo di me, oppure si facevano difendere da quelli che al tempo erano i loro fidanzati.

A sedici anni avrei tanto voluto baciare le labbra di una di loro, e avrei voluto tanto sentire le loro mani scivolare e accarezzarmi la schiena. Avrei tanto voluto provare dolore, e avere un andatura fiera e non un passo incerto regolato da un bacino reso sbilenco a causa del fastidio provato poco più su del culo. Ma sembrava che tutto questo esistesse per gli altri e non per me.

Allora un giorno riempii la vasca, ci entrai e con un rasoi solcai il mio braccio sinistro.

Nemmeno il giorno ho sentito dolore.

Al tempo la pioggia veniva giù fitta, e si scontrava con il solaio e i lucernai di casa con la stessa violenza di una sassaiola.

Era autunno e nonostante fossi quello che ero, conoscevo il tempo e i suoi colori che mutavano a ogni passaggio di stagione.

Sapevo riconoscere il vento, da dove soffiasse e quindi quanto tremendo o benefico sarebbe stato il suo passaggio per i campi e per il bestiame.

Vivevo a pochi passi dalla campagna, in un villaggio assemblato alla bene e meglio, come se il maestrale avesse soffiato su un grumo di case e le avesse sparse senza criterio ai piedi di un massiccio roccioso.

Per questa ragione avevo fiuto per la natura, come un vero animale selvaggio. Già da bambino conoscevo la terra meglio di me stesso. In solitudine a cavallo dei miei pochi anni, passavo in schiera i fondovalle zuppi d’acqua, strappati al brullo da un verde rigoglioso che annunciava i primi spasmi di primavera. Percepivo la secchezza delle estati, quando a gole arse seguiva la polvere che dal terreno si alzava e volava via come farina; e sentivo l’arrivo del freddo prima che il cielo cambiasse volto. Annusavo il gelo nell’aria quando ancora il sole allo zenit non cedeva il passo a un mite temperamento.

Fino a quando arrivava la pioggia, e infine la neve a smaltare il riflesso dell’inverno.

Quando il mio sangue sembrò dissolversi nella vasca da bagno, l’acqua scrosciava lungo le strade, tra le rocce, come una furia che più correva e più sfogava la sua rabbia.

Lo ricordo bene, poiché pensai che la mia morte non poteva se non essere accompagnata da un ruggito di tempesta.

Mi raccolsero dagli inferi che ancora sibilavo.

Mi portarono d’urgenza in ospedale dal quale ne uscii qualche giorno dopo con una bibbia stretta tra le mani e il consiglio del cappellano del reparto di trovare conforto in Dio, poiché lui è il pastore e ha premura delle sue povere pecorelle smarrite.

Il mio tentato suicidio non destò scalpore tra la gente del paese, al contrario molti dissero che infine sarei dovuto morire. Non lo dicevano per male, credo, ma solo perché a molti facevo tanta pena che avrebbero preferito augurarmi un posto sotto terra piuttosto che una vita del genere.

Ciò nonostante non badavo a queste chiacchiere. Continuavo semplicemente a vivere quello che in realtà avrei voluto recidere. Continuavo a camminare lungo i marciapiedi scegliendo con cura le mattonelle dove mettere le scarpe, evitando ogni crepa, anche se minima.

Continuavo a salutare quindici volte ogni persona che incontravo, venti se era di venerdì e così aspettavo che Dio venisse a cercarmi per riportarmi all’ovile insieme a tutti gli altri.

Frequentai la chiesa per un po’ di tempo.

Venni accolto dal parroco del mio paese a braccia aperte come se non stesse aspettando altro.

Così ogni domenica presi ad andare a messa, con i miei o persino da solo, e dentro settimana il prete ritagliò per me un ora dove poter parlare e ascoltare la parola di Dio.

Vai un po’ a vedere come vanno le cose! Alla fine si scopre che Dio non ha limite nella sua bontà. Che è misericordioso e che perdona. Sempre.

“Persino a te Luca…Dio ti ha perdonato” disse un giorno.

Questa affermazione non nego mi lasciò perplesso, al che chiesi che cosa avessi mai fatto. In fin dei conti non avevo fatto del male a nessuno. Per quale ragione Dio doveva perdonarmi?

Allora il prete disse: “Beh tu hai voluto mettere fine a ciò che Dio ti ha dato in dono. Noi non siamo nessuno per farlo. Noi dobbiamo stare alla sua volontà e così facendo avremo un posto accanto a lui dopo aver abbandonato questa vita”.

Io risposi che avrei voluto un posto accanto allora, perché io ne avevo bisogno in quel momento, e che se avevo tentato di distruggere quello che lui mi aveva donato, era perché recidersi le vene sembrava essere molto meglio che vivere la vita che mi era stata concessa.

Non tornai più da lui. Non frequentai nemmeno più la chiesa. Per l’ennesima volta mi sentii tradito.

La cosa peggiore fu rendersi conto che a quanto pare io sbagliavo sempre e in ogni caso, e che dovessi per forza chiedere scusa a qualcuno.

La notte dopo l’ultima chiacchierata con il prete, pregai con tutta la forza che ancora conservavo all’interno della mia anima. Così giusto per scrupolo.

Parlai direttamente con Dio e gli dissi: “Dio se ci sei ascoltami, solo tu sai quanto possa aver bisogno di te. Ho bisogno che tu mi indichi la via da seguire. Sono disposto persino a chiederti scusa. E lo faccio eh…non mi provocare! Sono disposto persino a inginocchiarmi!”

Quella notte Dio non si fece ne vedere né sentire. Perciò dopo aver acceso e spento la luce diciotto volte; dopo essermi lavato le mani a intervalli di tre minuti per un quarto d’ora, e dopo aver girato intorno al letto con l’alluce sollevato, mi infilai sotto le coperte, e una volta data la buonanotte prima al mio fianco destro, poi a quello sinistro e infine al soffitto, mi addormentai con un grande vaffanculo sparato in faccia a Dio.

Ero arrabbiato sì, cazzo se lo ero. Ma non solo. Sotto la furia che mi tormentava e non mi dava pace ero consumato dalla tristezza. Quella che al calar della sera disintegra tutto ciò che resta del giorno.

Ah…si ha proprio un bel dire e pretendere dal mondo. Un giorno ti svegli e tutto quello che conoscevi, tutte le certezze e la voglia di prendere parte a ciò che di fantastico la vita poteva offrire non esiste più. Il tutto rimane relegato dentro un pigiama dei Power Rangers sporco di sangue.

Allora è come se ogni cosa ti abbandonasse. Persino la voglia di tenerti un posto che ti eri fatto da qualche parte, al sicuro. Hai solo voglia di dimenticare e farti dimenticare perché ciò significa non dare e non provare dolore, almeno non più di quello percepito ogni giorno davanti allo specchio. Così vuoi che il tempo passi veloce con il suo disinteresse, e che tutto finisca, anche con la morte se è necessario.

Il 5 settembre del 2009 avevo ormai preso consapevolezza che questo mondo mi aveva pescato come una tessera da un bussolotto, masticato per bene, e poi sputato via.

In quel giorno, nel giorno del mio diciottesimo compleanno, uscii di casa e decisi di andare a festeggiare anche se con tutta probabilità sarei stato solo.

Naturalmente prima di uscire accesi e spensi la luce tante volte da scaturire crisi epilettiche a chiunque, e una volta fuori, chiusi la porta per ben diciotto volte. Tante quanti erano i miei anni. Dopodiché sarei stato libero di fare ciò che più desideravo.

Camminai guidato da una brezza leggera lungo i viali di periferia che da casa mia portavano al centro del paese. Strade adornate da vivaci frutteti colorati che segnavano la via lungo i sobborghi, tracciando un labile confine tra civiltà e campagna, rafforzato da muretti a secco posti a contrastare brughiere incartapecorite, che andavano giù, oltre l’orizzonte, fino a perdersi tra la nebbia dei laghi delle valli.

Quanto era bello il contatto con quella natura! Tanto bello da far scendere le lacrime ad ogni passo.

Ma non il giorno. I miei diciotto anni andavano festeggiati e perciò non potevo permettermi di dare adito alla mia tristezza, o alla malinconia trasmessa da quel panorama, quindi continuai a camminare, maldestro ma spedito.

Quando arrivai alle porte del bar principale del paese con i miei cinquanta euro stretti tra le mani, rimasi immobile davanti alla porta vetrata.

Erano le sei e mezza del pomeriggio, e il locale brulicava di tanti bei giovani appollaiati al bancone con le labbra attaccate come ventose ai loro calici.

Sentivo da fuori le loro risate, le battute che si scambiavano l’un l’altro con tanta leggerezza e pensavo: “anche io voglio stare tra loro”.

Allora presi coraggio, spinsi la porta ed entrai con tutte le migliori intenzioni. Deciso a sopprimere ogni mio tic, ogni mia stranezza.

Ma come misi piede dentro, il silenzio calò come la foschia sugli argini dei fiumi. La gente iniziò a fissarmi senza pudore. Sentii persino qualcuno sghignazzare, al che capii di aver fatto una grandissima cazzata, così che imbarazzato andai in bagno, mi lavai le mani per tre volte e dopo dodici giri su me stesso, prima a destra e poi a sinistra, uscii e subito dopo abbandonai il locale.

“Chiedo scusa” pensai, “vi chiedo umilmente scusa se ho osato mettere in crisi la vostra serenità”.

Alla fine il prete forse aveva ragione. Quelli come me avrebbero avuto sempre un motivo per chiedere scusa.

Ma assolutamente non mi feci abbattere. Passo dopo passo, cercando accuratamente di evitare le fughe delle mattonelle lungo il marciapiede, arrivai a un negozio di alimentari dove comprai una bottiglia di single malt whisky.

“Se nessuno vuole festeggiare con me, allora festeggerò da solo” mi dissi.

Scappai così dagli occhi del mondo e trovai riparo in una pineta appena fuori dal paese, all’ombra di una vecchia chiesa diroccata.

In piedi in cima a quella collina bevvi tutto il whisky e urlai e piansi e cantai con tutto il fiato che avevo in corpo, fino a cadere in terra sbronzo, per la prima volta in vita mia.

Non so bene come rientrai a casa la sera, ma sentivo che finalmente non avevo paura. Non mi interessava quale piedi mettessi avanti per primo. Non m’importava se poggiare il tallone con il piede destro o la punta con quello sinistro. Niente. Non me ne fotteva un gran bel niente.

Sembrava che tutto finalmente stesse andando per il verso giusto.

Arrivai a casa alle undici passate da qualche minuto.

Aprii la porta e vidi il salotto addobbato a festa. C’erano palloncini, festoni con su scritto tanti auguri Luca, e tantissimi regali sul tavolo, compresa la torta di mia zia a doppio strato di panna.

Mi avevano organizzato una festa a sorpresa. I miei genitori avevano preparato solo per me un piccolo angolo di paradiso dove sentirmi al sicuro per il mio secondo grande traguardo.

Oh Dio…se solo ricordo!

Mi avvicinai al tavolo barcollando, e in preda a un malessere che non avevo mai provato vomitai su tutto ciò che lo adornava. Vomitai sui regali e persino sulla torta.

I miei a causa del frastuono si svegliarono e scesero le scale a tre a tre spinti dalla preoccupazione.

Ricordo la luce che si accese; mia madre in vestaglia mezzo addormentata con la mano stretta contro la bocca che a stento tratteneva le lacrime, e poi mio padre dietro di lei, che con un passo fu subito da me e senza pietà mi sferrò uno schiaffo tenuto in serbo credo da tempo immemore.

“È questa la persona che vuoi diventare?” disse con voce strozzata “è così che vuoi affrontare i problemi? Dopo tutto quello che abbiamo passato, è bevendo che vuoi risolverli? Se le tue intenzioni sono queste mi dispiace, io non ci sto. Io mi chiamo fuori. Arrangiati!”

Detto ciò abbandonò il salotto per tornare in camera sua, seguito da mia madre che lentamente, aggrappata al muro, faceva le scale come se avesse i piedi avvolti da pesanti catene.

Ciò che rimase di me fu un giovane sporco di vomito che riuscì a mala pena a sussurrare un mi dispiace, tenuto stretto in gola.

Rimasi per ore seduto negli scalini, proprio su quelli dove otto anni prima mi spaccai la testa, e presi a respirare a fondo, con la convinzione che quella notte qualcosa sarebbe dovuto cambiare.

Passai tanto di quel tempo là appollaiato che credo infine di essermi persino addormentato.

Ricordo che quel suono alle prime luci dell’alba mi svegliò. Sembrava un cane incastrato in una trappola per orsi che con i suoi guaiti cercava aiuto.

Ancora non sapevo come piangeva un uomo.

Salii allora le scale con passo felpato per non farmi sentire, e scoprii infine che a emettere quei lamenti era mio padre che piangeva stretto tra le braccia di mia mamma.

Rimasi così fuori da camera loro a origliare, ma bastarono pochi secondi per sentire ciò che per me fu abbastanza. Egli disse a un tratto: “ma cosa abbiamo fatto di male per ricevere tutto questo?”

Ancora oggi non posso credere di avere sentito quelle parole. Ancora oggi sento il dolore lancinante che falcia l’anima e la riduce in tanti miseri pezzettini.

Quella notte capii definitivamente che alle fine dei giochi, io ero la causa del dolore patito dalle persone che mi stavano accanto.

Allora presa questa nuova consapevolezza pensai fosse il caso di eliminare il problema alla radice.

Pensai di avere l’opportunità di fare qualcosa di buono e migliorare la vita di coloro a cui volevo bene per davvero.

Scesi così le scale con altrettanto silenzio, mi infilai nuovamente gli scarponi e senza che nessuno se ne potesse accorgere uscii di casa.

L’alba sembrava essere ancora lontana, e il buio avvolgeva con arroganza ogni cosa e scivolava dal cielo lento come il miele.

La mia sagoma si perse pochi metri dopo l’ingresso di casa. Avvolto dalle tenebre iniziai a camminare con zelo lungo la periferia, fino ad arrivare ai primi sputi di campagna sparsi ai bordi della strada.

Il cuore seguiva il ritmo del mio animo. Batteva lento, consapevole di quello che sarebbe andato a vivere di lì a poco, mentre il resto del mio corpo si muoveva sinuoso come quello di un atleta, tra una pietra e l’altra, tra un tronco e una siepe, ostacolo dopo ostacolo.

Fino al fiume.

Fino a una gola scavata dall’acqua e dal tempo, che attraversava un crinale di granito e basalto.

Trovarono i miei vestiti sparsi per le rocce appena due chilometri fuori paese, mente il mio corpo dissero di averlo ritrovato molto più a valle, arenato lungo l’argine sabbioso, nudo, ferito e quasi privo di vita.

Dissero di avermi tratto in salvo con un elicottero e che se avessero tardato anche solo di un ora, la mia storia avrebbe trovato giusto spazio nei trafili della cronaca nera della provincia di Oristano.

Pensandoci ora col senno di poi, non so dire davvero cosa mi spinse a fare ciò che feci.

Non ricordo di aver esitato o di aver provato paura, ricordo solo di essere stato risoluto e fermo nella decisione di farla finita per sempre.

Lo dovevo fare e al tempo sembrava lo sapessi bene. Avevo raggiunto il limite. Avevo fatto soffrire troppe persone e perciò in qualche modo dovevo pagare. Almeno così avrei provato finalmente la libertà di essere padrone della mia vita. Avrei così potuto rivedere tutti i miei amici.

Ma la realtà era una ed era molto diversa da tutto ciò.

La verità era che Io soffrivo; ero Io che avrei dovuto urlare e piangere e chiedere cosa avessi fatto di male per meritarmi tutto ciò; ero Io a dover trovare conforto, a dover essere compatito, aiutato, accarezzato, baciato e abbracciato.

Ero Io quello a cui bisognava chiedere scusa.

Dopo quel giorno, il tempo passò lento e privo di significato.

Il sole si avvicendava con la luna mosso dall’abitudine, e sembrava fosse un peso persino per lui lavorare con lentezza tra un soffio di vento e l’altro.

Quando tornai a casa dall’ospedale dopo il mio secondo tentato suicidio, i miei mi fecero trovare la valigia pronta sull’uscio, e uno zaino dove all’interno mia madre aveva sistemato tutta la biancheria.

Chiesi subito spiegazioni, e ancor prima che potessi metabolizzare ciò che stava per succedere mio padre disse: “Luca abbiamo superato ogni limite…abbiamo capito che da soli non ce la possiamo fare! È giusto che tu vada per un periodo in un posto dove potrai trovare aiuto!”.

Le parole e i pensieri in quell’istante mia abbandonarono.

Non sapevo cosa dire. Non sapevo se ringraziare, o se sputare addosso a i miei genitori tutta la mia rabbia e il mio dolore.

Ma nel dubbio non feci niente. Presi la valigia e lo zaino, e in silenzio salii in macchina con la stessa tranquillità e disinvoltura di un elefante rinchiuso in una gioielleria.

Arrivammo a destinazione alle diciassette, quarantacinque minuti e otto secondi. La cosa mia allietò dal momento che nel quadrante dell’orologio non vedevo ne tre o numeri doppi, quindi pensai che non fosse male come inizio.

Non sapevo ancora bene che posto fosse, ma appena varcato il cancello ci ritrovammo a procedere in una tenuta immersa nel verde.

Risalimmo in macchina una ripida collina trapuntata da uliveti e vigne incastrate in gradini scavati lungo il pendio, fino ad arrivare a ciò che ai miei occhi sembrava un vero e proprio check point, con tanto di sbarra e guardia armata.

Qualche metro più avanti capii finalmente che razza di posto fosse quello.

Su di una grossa insegna c’era scritto: “Centro di Salute Mentale di Riabilitazione e Recupero”.

“Non ci posso credere” dissi.

“Luca è una situazione temporanea. Dobbiamo tentare anche questa strada. Questa può essere la cosa giusta per tutti” disse mia madre.

Decisi di non rispondere. Decisi di rimanere in silenzio fin quando i miei non se ne fossero andati.

Allora, scesi dalla macchina, entrammo dentro lo stabile dove qualche minuto dopo mia madre mi abbracciò persa in un mare di lacrime così come mio padre. Ma io rimasi fermo immobile, senza nemmeno ricambiare la stretta.

Dopo pochi istanti li vidi sparire oltre la porta scorrevole posta alla fine di un lungo corridoio.

Così in un attimo il mio corpo smise di vivere con tranquillità. Arrivarono i tic alla spalla, al collo, e la mia mente si offuscò talmente tanto da spingermi a muovermi come un granchio, rasente al muro per non rischiare di toccare le fantasie geometriche del pavimento.

Dopo di che venni scortato da quella che sembrava essere un’infermiera, fino al mio piccolo alloggio. Una camera grande quanto uno scantinato, illuminata da un finestrone che dava su una vista mozzafiato della collina.

“Ripasseremo come ti sei sistemato” disse gentilmente la donna, “se dovessi avere bisogno basta che suoni il campanello sopra il letto e qualcuno verrà subito da te”.

A denti stretti ringraziai, mi voltai e con gli stessi spasmi di un pupazzo mosso dal vento svuotai i miei bagagli.

“Minchia…tu sì che sei incasinato” sentii d’improvviso.

Mi girai alla ricerca del responsabile e lo trovai poggiato all’architrave, occludendo quasi del tutto l’ingresso della stanza.

Era un uomo alto e grosso come un armadio, completamente vestito di nero. Strano pensai, poiché tutti in quel posto sembrava indossassero uniformi bianco candide.

Aveva i capelli bianchi e occhi azzurri a dare vita a un viso tozzo e paonazzo, con il doppio mento che scavalcava il confine tracciato da un dolce vita in cotone.

“Tra tutti i pazzi schizzati che ci sono qui, tu sembri promettere bene eh…sembri il tipo capace di arrivare in cima alla classifica prima del tramonto”.

Dopo una risata rauca si avvicinò tendendomi la mano.

“Sei un paziente anche tu?” chiesi, e lui con gli occhi al soffitto, come se stesse cercando tra l’intonaco la risposta più adatta, rispose: “Beh in un certo senso sì”.

Dopo di che mi trascinò fuori proponendosi come guida.

“E’ giusto prendere subito confidenza con un posto appena si arriva” disse.

Si chiamava Venanzio e disse di trovarsi in quel centro ormai da troppo tempo.

In un’ora di tragitto mi mostrò ogni singolo angolo di quella sorta di ospedale, mi spiegò con premura cosa fosse realmente quel posto e chi ci fosse ricoverato. Mi parlò di tossicodipendenti, alcolizzati, giocatori d’azzardo, persone che in un modo o nell’altro avevano perso il contatto con la realtà. “E poi ci sono anche quelli che hanno tentato più volte il suicidio…insomma quelli come te”.

Mise il punto a quell’affermazione appena arrivati davanti alla cappella, e ancor prima che gli chiedessi come facesse a sapere i fatti miei disse: “Bene…questo è il mio ufficio. Spero di vederti presto Luca”. Dopo di che entrò esortandomi a ritrovare da solo la strada per camera mia.

“Un altro prete” pensai lungo il cammino. Un altro che sicuramente mi avrebbe ammorbato sulla smisurata bontà di Nostro Signore.

I primi giorni scivolarono via silenziosi come cera lungo una candela, così come le prime settimane.

Passarono uno dopo l’altro tra terapie di gruppo, sedute con psichiatri e psicoterapeuti, incontri con fisioterapisti per il braccio e per la schiena, e persino tra gli uliveti e le viti giù per la collina insieme a Venanzio e tutti gli altri ospiti del centro.

Era un posto strano, triste ma piacevole.

Muoversi tra quella gente mi lasciava addosso un alone di malinconia ma allo stesso tempo di speranza. Sembrava circolasse nell’aria un messaggio che diceva a ognuno di noi che la fine non era giunta, e che tra il verde di quelle colline avremmo dovuto ricercare un nuovo inizio da vivere con più coraggio.

Quando il fine settimana ci armavamo di zappa e vanga per lavorare la terra, pareva andassimo come cercatori d’oro alla scoperta di quella nuova vita nascosta sotto le rocce.

Fu in quel contesto che scambiai le prime parole con Venanzio.

Quando lo vidi per la prima volta con una zappa tra le mani gli chiesi: “Ero convinto fossi un prete, che cosa ci fai qui?” al che rispose “Ma io sono un prete, e io sono nell’unico posto in cui dovrebbe stare un prete, ovvero in mezzo agli altri. Non ci faccio un cazzo chiuso in sagrestia con calici e crocifissi. Non fa per me”.

Il suo modo di fare e di parlare non nego mi avessero colpito da subito. Sembrava diverso dagli altri. A primo impatto nessuno avrebbe mai detto che fosse un uomo di chiesa, e questo lo rendeva ancora più interessante. Così un giorno, dopo aver terminato il giro di incontri quotidiani, decisi di fargli visita in quello che al tempo chiamò il suo ufficio.

Lo trovai abbracciato a un ragazzo con due grandi valigie a seguito, pronto per lasciare il centro. Aveva il viso fradicio dalle lacrime e a ogni parola singhiozzava come un bambino mentre abbracciava Venanzio. Io rimasi in disparte per qualche minuto, fino a quando non fu lui ad avvicinarsi e ad accogliermi come se fossi un compare appena arrivato al bar.

“Beh cosa mi dici…ti sembro più prete qua dentro?” disse ridendo sotto i baffi. Io non risposi ma lo seguii fino ai banchi sotto l’altare.

La verità era che mi sentivo in imbarazzo, non sapevo cosa dire, ma lui sì così iniziò a parlare.

“Questo posto non è per tutti Luca. Solo i migliori vengono qua, perché ai migliori si riserva il meglio non credi? La gente che dice di non avere problemi, posti del genere se li sogna. Passa la vita tra un impegno e l’altro cercando di essere sempre sul pezzo, fregandosene dell’unica cosa importante: se stessi. Qua la gente viene a ritrovarsi. Non importa che vita abbia condotto. Se abbia fatto del male o meno a se stesso o a qualcun altro. Questa è una seconda opportunità per tutti”. Dopo una breve pausa disse "Io conosco molto bene la tua storia Luca. I tuoi genitori hanno passato molto tempo con me, in questa piccola chiesa a parlare di te e di tutto quello che sei stato costretto a vivere, e sono stato io a consigliargli questo posto per te. Per la prima volta hai avuto ciò che ti serviva: cure adeguate, rispetto, e dulcis in fundo hai persino trovato me”.

“Ho avuto una brutta esperienza con i preti” dissi “con Dio e tutto il resto non vado d’accordo. Se Dio esiste non ha mai fatto niente per me. Mi ha abbandonato tanto tempo fa.” Aggiunsi con rammarico.

A queste parole Venanzio si lasciò andare a un sorriso quasi beffardo, mi osservò per qualche istante con i suoi grandi occhi azzurri dopo di che disse: “Ma cosa cazzo credi che Dio sia un mago? Credi che sia come Gandalf che arriva d’improvviso e salva il culo a tutti? Dio non è questo…Dio semplicemente…non è. Ma Dio è e sarà solo per chi sa guardare. Dio non lo troverai dentro una chiesa, non lo troverai sotto le tonache dei preti il giorno di Pasqua o di Natale, o stritolato tra le mani giunte di chi sputa preghiere senza significato. Ma lo troverai dove c’è puzza di merda, dove tutto il mondo intorno sembra disintegrarsi. Lo troverai in mezzo alle strade, tra puttane sfruttate e massacrate, tra i drogati, tra i barboni, dove il sole non splende. Mai.

Dio lo troverai in un gesto gentile, in chi tende la mano a una puttana che crepa di freddo nelle notti d’inverno, in chi aiuta a risollevarsi quando ormai si è toccato il fondo, in chi è disposto a condividere un pasto, in chi è disposto a rendere condivisibile il dolore e a farsene carico allo stesso tempo. Dio non ci aspetta in paradiso e nemmeno all’inferno. Ci lascia qua e in un modo o nell’altro ci lancia un messaggio e ci dice che se in questo cazzo di mondo esistiamo, anche se per caso, dobbiamo ricercarne il motivo. Dobbiamo dare senso a quello che siamo, non tanto per lui, ma per noi. Per far sì che un adolescente dica no alla droga e sì alla vita. Per far sì che chi soffre abbia un posto dove stare al sicuro durante la notte. Per far sì che chi tenta di uccidersi possa in un modo o nell’altro scoprire che vivere e lasciarsi vivere ha molto più senso.”

Dopo quelle parole i miei occhi iniziarono a lacrimare senza che io potessi farci niente.

Venanzio continuò a parlare per più di un’ora. Fu come se mi avesse aperto il petto e avesse tirato fuori tutti i miei demoni.

Mi raccontò della sua vita. Una vita di sofferenza e di fame. Una vita dedicata agli altri, dedicata a chi come me non aveva abbastanza forza per camminare in solitudine.

Mi fece capire chi fossi in realtà. Non ero altro se non un viaggiatore perso nel tragitto verso casa, un po’ come Ulisse.

Avevo bisogno che qualcuno mi tendesse la mano e che mi dicesse che in fin dei conti in questo mondo c’era spazio anche per me.

Lui lo fece in quel giorno. Con fare deciso mi guardò dritto negli occhi e mi disse: “Questo mondo è anche tuo Luca, non farti imbrogliare da quelli che dicono che non c’è spazio. Tu hai solo un modo diverso di interpretare ciò che è il tuo compito in questa terra, e credimi se ti dico che non c’è niente di più bello della diversità. Tu sei…solo questo conta…tu esisti!”

In quell’istante non riuscii più a controllarmi e mi fiondai tra le sue braccia e piansi come mai feci in tutta la mia vita. Mi sentivo così piccolo stretto in quell’abbraccio.

Dopo un po’ me ne andai, tornai in camera mia, chiamai i mie genitori e infine mi misi a letto dove continua a piangere per tutta la notte.

Oggi posso dire che se ho un lavoro, amicizie, una laurea e tante altre ambizioni è grazie a quella piccola frase detta in quel posto ai confini del mondo. È grazie al “Tu esisti” pronunciato con così tanto amore e compassione.

Il mio braccio e la mia schiena non sentiranno mai il freddo o il caldo. Non proveranno mai dolore e la mia mente continuerà sì a giocarmi qualche scherzo ma non mi darà più motivo per potermi vergognare, perché io esisto, a mio modo certo, ma pur sempre esisto.

E se oggi sono in grado di parlare in questo modo, se sono in grado di poter raccontare la mia piccola storia con trasporto, è grazie a quel posto. È grazie a quei giorni passati in mezzo ai drogati, agli alcolizzati e ai suicidi. Ma soprattutto è grazie a quell’uomo che mi fece scoprire cosa realmente fosse quello che tutti noi chiamiamo Dio. Un uomo che il giorno prima che lasciassi il centro mi disse: “Non guardarti indietro Luca. Sei arrivato alla fine di questo percorso ma la strada è ancora lunga e non ti potrai permettere di voltare lo sguardo e guardarti indietro. E quando ti sentirai perso, quando avrai paura di non farcela beh…non chiedere aiuto a Dio rivolgendoti come se fosse mago Merlino, ma sii tu il tuo miracolo. Sii tu il tuo maggior supporto. Sarà allora che lo troverai.”

Quel giorno lo abbraccia per l’ultima volta convinto che non avrei mai più risentito la sua voce, ma proprio quando fui sul punto di lasciare il suo “ufficio” mi disse: “ti chiedo scusa Luca”. Rimasi basito, così che gli chiesi il motivo. Lui senza esitare rispose: “perché è giusto così, perché in questo mondo di merda qualcuno doveva pur chiederti perdono. Addio.”

Ho pianto molto nei giorni successivi lo ammetto. Rimasi chiuso in casa per giorni provando nostalgia per un posto che mi rimise a posto le ali e che mi fece volare di nuovo.

Ciò nonostante per la prima volta in vita mia capii di essere vivo e che in fin dei conti valeva la pena esserlo.

Imparai a guardarmi allo specchio e a capire chi fosse quella figura che vedevo riflessa. Sapevo quale fosse il dolore patito e per questo era giusto sorridergli così che di rimando egli sorridesse a me.

Oggi posso dire che la mia vita ancora non è finita, e se sono vivo ammetto che è merito di Venanzio. Ma una cosa devo dirla infine, non solo per raccontarla a voi, ma anche perché soprattutto serve a me stesso dirla, ripeterla, scriverla e leggerla migliaia di volte: Se io sono vivo, se ho amore per la mia famiglia e per gli altri, oltre al piacere di vivere lo devo a me. Lo devo solo ed esclusivamente a me stesso.

A un ragazzo come tanti, capace ora di poter osservare con amore ciò che resta di un 5 settembre sporco di sangue.

