Sul lungomare di Cagliari arriva la ruota panoramica

L'attrazione verrà installata nel prossimi mesi, concessione in partenza dal primo agosto, possibili offerte da parte di chi la vuole installare fino al prossimo 12 luglio.

Il lungomare di Cagliari si prepara ad ospitare la ruota panoramica. Oggi, con la firma del decreto del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, e' stato pubblicato l'avviso per l'affidamento in concessione demaniale marittima di un'area - compresa tra la radice del Molo Sanita' e la Calata di via Roma - per l'installazione e alla gestione dell'attrazione per la durata di 10 mesi.Oltre mille e cento i metri quadri di spazio interessati, che potranno essere dati in concessione dal prossimo 1 agosto e fino al 31 maggio 2021.Premesse fondamentali per poter concorrere al bando pubblico, l'eta' della struttura, non superiore ai vent'anni; un'installazione che non preveda il ricorso alla realizzazione di apposite fondazioni; il pieno rispetto delle disposizioni normative che regolano il settore.

Cento, in totale, i punti da assegnare alle offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando: 30 per l'offerta economica, che prevede il maggior rialzo sul canone a base di gara di poco superiore a 29 mila e 626 euro. Importo, quest'ultimo, determinato dal Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP, in vigore dal 1 gennaio 2020, dalle disposizioni dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Altri 70, relativi all'offerta tecnica, verranno cosi' distribuiti: 40 punti per l'altezza massima della ruota (che dovra' garantire la migliore veduta della citta' e del porto); 30 per la valutazione qualitativa (15 punti per il maggiore comfort all'utenza, con particolare riguardo all'accessibilita' da parte di soggetti diversamente abili; altri 15 per l'organizzazione dell'attivita', soprattutto per il ritorno di immagine che la stessa garantira' alla citta' e al porto).

La scadenza delle offerte, che dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'AdSP al Molo Dogana, e' prevista per il 10 luglio prossimo alle 12. "L'avviso di concessione firmato oggi - spiega Massimo Deiana, Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore. Una procedura, ad evidenza pubblica, che avra' lo scopo di stimolare la piu' ampia partecipazione di soggetti interessati e garantire, con la massima trasparenza degli atti, la migliore offerta anche in termini di qualita' del servizio. E' altresi' un segnale che intendiamo dare alla citta' e al territorio tutto. E' opportuno trasmettere positivita' a cittadini e turisti, favorendo, quindi, quelle iniziative, purche' compatibili con le attivita' del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla normalita' e, ovviamente, favorire imprenditorialita' ed occupazione. Il mio augurio e' che, anche con questa iniziativa, il waterfront di Cagliari possa recuperare a pieno la sua naturale vitalita' e confermarsi uno dei gioielli della citta'".