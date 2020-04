Covid-19: arriva gel igienizzante made in Sardegna

Prodotto ad Alghero nel parco scientifico di Porto Conte è a base di elicriso, calendula e camomila e verrà venduto nelle farmacie dell'isola.

Nasce dall'idea di un'azienda di cosmetici di Alghero il primo gel igienizzante "made in Sardegna". Lo ha realizzato Laboratori Eudermica, che fa partedel parco scientifico e tecnologico Porto Conte Ricerche, e proprio in questi giorni sarà distribuito e venduto nelle farmacie dell'isola.Si tratta di una lozione igienizzante contenente il 60% di alcol denaturato, con estratti di elicriso di Sardegna, calendula e camomilla.

"Fermo restando che il modo migliore per evitare contagi, visto che in questo periodo è giusto restare in casa, è sempre quello di lavarsi bene le mani con il sapone - spiega il direttore commerciale di Eudermica, Alessio Camba - abbiamo pensato a questo prodotto soprattutto per il dopo emergenza, quando riprenderà la nostra vita normale. Non sarà come prima ma dovremmo abituarci a nuovi comportamenti e i gel disinfettanti dovranno essere presenti nelle scuole, nei ristoranti, nei mezzi pubblici.

E' un prodotto che tutti dovremo usare quando non siamo a casa e siamo orgogliosi come azienda sarda di essere i primi a realizzarne uno. Anzi, lancio un appello alle aziende sarde - conclude Camba - affinché aumenti la produzione di packaging, in quanto per le nostre confezioni siamo quasi costretti a rivolgerci nella penisola, ma vorremmo che l'intera produzione fosse tutta sarda, dalle erbe e gli oli che utilizziamo fino appunto al packaging".